Silvio Rudman: "Confío mucho en este grupo y nos jugamos una final"

San Pedro Sula, Honduras.- Silvio Rudman ya tiene claro el plan de Marathón para la decisiva batalla ante Real Estelí: orden, intensidad, dinámica y atacar sin perder el equilibrio. El técnico verdolaga reconoce que los tropiezos ante Alianza y el empate frente a Real España dejaron lecciones, especialmente en la contundencia, pero asegura que su equipo viene creciendo y ahora debe plasmar esa evolución en una auténtica final por el boleto a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

LA CONFERENCIA De no clasificar ¿consideraría usted un fracaso quedar en la ronda de grupos, ya que la directiva le ha inyectado bastante poder económico para traer buenos fichajes?

Realmente lo que nos compete a nosotros es saber que mañana vamos a jugar con Real Estelí, un equipo que juega bien, que está bien dirigido, que compite. Realmente lo que nosotros pensamos es el objetivo que los dos equipos llegamos con chance de poder pasar a la otra fase. Y lo que realmente nos compete a nosotros es hacer un juego inteligente, sabiendo que Marathón es un equipo que juega bien al fútbol, que propone, que realmente los muchachos dentro de la cancha le ponen mucha intensidad, mucha dinámica y siempre pensando en el objetivo de ganar el partido. Eso es lo que nosotros pensamos en este momento para el día de mañana, con el apoyo de nuestra gente, que siempre, como lo menciono, tenemos palabras de agradecimiento. Mañana se van a hacer sentir muchísimo y el equipo tiene que plasmar una idea, como lo viene haciendo partido tras partido, en una final, como es el día de mañana. En el aficionado verdolaga hay un cierto disgusto por lo que ha pasado, la derrota, un empate ante Real España, que se jugó con 10 hombres prácticamente 70 minutos. ¿Está en ustedes mañana, tal vez, cambiar ese estado de ánimo sobre su propia afición?

Mañana es una historia nueva, sabiendo de lo que representa el partido de mañana. Los dos llevamos la posibilidad de poder llegar a la otra fase, así que con mucha ilusión, realmente con el objetivo claro de poder hacer un buen partido, un buen funcionamiento, en lo cual nos permita poder pasar de fase, sabiendo que el equipo va en buen camino. Como bien lo decís, el tema de Alianza, de no poder ganarle de local, el partido que hablás del Real España, pero creo que nosotros venimos haciendo un buen funcionamiento, venimos creciendo como equipo y mañana hay que plasmarlo dentro de la cancha. ¿Cree que ha contado con el tiempo suficiente como para hacer las correcciones con respecto a ese partido contra Alianza, con el que va a tener mañana?

Nosotros realmente vemos un crecimiento en el equipo. Realmente, como bien lo mencionas, lo que pasó es historia. Yo lo que te puedo decir es que yo me hice cargo del primer partido contra Independiente y de local, en los cuales van muchos partidos. Hoy arrancamos el cuarto partido en la Centroamericana, donde se empató con Herediano, donde se le ganó a Antigua, donde se perdió con Alianza y hoy es la cuarta jornada en la Centroamericana y llegamos con chance de pasar de fase.