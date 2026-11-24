Doha, Qatar.- La selección Sub-17 de Japón sufrió este martes su segunda derrota consecutiva en el Mundial de Qatar tras caer por la mínima ante Serbia (0-1), en el duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo L disputado en el complejo Aspire Zone de Doha. El vigente campeón asiático volvió a mostrar un fútbol asociativo y dominante en la tenencia del esférico, pero careció de contundencia en el último tercio de la cancha para revertir un marcador adverso desde los primeros compases del compromiso.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 11 por intermedio del mediocampista serbio Dragan Anokic, quien ejecutó con frialdad una pena máxima para adelantar al conjunto balcánico. A partir de esa anotación, el planteamiento europeo apostó por el orden táctico y el repliegue defensivo, cediendo la iniciativa a una escuadra nipona que registró un 70% de posesión y completó 286 pases con un 81% de efectividad.

Pese al asedio territorial constante, Japón apenas logró generar cuatro remates frente a una zaga serbia que acumuló 21 despejes y contó con dos intervenciones clave de su guardameta para sostener el cero en su arco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La frustración se hizo evidente en el bando asiático durante el complemento, pues, al igual que en su debut con derrota 2-1 ante Colombia, el dominio en el trámite no se tradujo en puntos en la tabla. Con este resultado, Serbia alcanza los seis puntos, asegurando el liderato provisional del Grupo L y quedando a un paso de sellar su boleto a los 16avos de final en su debut histórico en la categoría.