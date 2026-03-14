Honduras tendría amistoso en junio ante selección mundialista en Kansas City

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras arranca su aventura con el nuevo técnico el próximo 31 de marzo cuando enfrente a Perú en un partido amistoso que se disputará en España. Este cotejo marcará el debut oficial de José Francisco Molina como DT de la Bicolor, pero ahora se estaría confirmando un nuevo encuentro para junio.

Y es que desde Deporte Total USA han dado a conocer que Argentina buscará repetir la historia y enfrentar a Honduras previo a la Copa del Mundo del 2026 tal y como sucedió antes de Qatar 2022. La albiceleste quiere aclarar el rival que quiere tener previo al Mundial y Honduras sería su elección, aunque se había cancelado el partido porque Honduras no tenía técnico.