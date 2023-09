Salomón Nazar se sincera sobre la crisis que vive Marathón y dice “tener la cura en sus manos”

Sin sobresaltos, siempre con la claridad que le caracteriza, Nazar considera que tienen plantel para sacar adelante las cosas. Dice que de momento la directiva no le ha comunicado nada sobre algún ultimátum o voto de confianza. Defendió a los jugadores y habló de la presión que ejerce de la afición en el Yankel Rosenthal cuando no se gana.

En algunas ocasiones cuestan los inicios de torneo y en el transcurso del campeonato se va dando que algunos de los muchachos no están en su mejor momento, a otros les está costando adaptarse, pero que ya en la cancha el equipo no muestra esa contundencia del torneo anterior.

Para un equipo grande no es normal que se pierdan muchos partidos, yo les comentaba a los muchachos que un club grande no debe perder muchos juegos, esto genera malas sensaciones en el ambiente, generalmente con la afición que nos apoya que es exigente.

Los técnicos siguen siendo el poder inestable y en Marathón pareciera que es un poco más agudo eso porque cuando se pierde habla de analizar el técnico, se dan ultimatos... ¿Cómo es estar en esa silla eléctrica?

Bueno, es normal de que se piense eso porque normalmente los directivos invierten y se refuerzan para tener buenos resultados. Es lógico que cuando no se dan piensen en esa posibilidad (cambiar DT).

Al equipo le ha costado en estos años tener un buen resultado, se ha quedado en instancias finales en dos ocasiones, semifinales. Pero estar en esta situación de que si el fin de semana no gana se va, es complicado, a veces estresa un poco, pero en lo personal estamos tranquilos, trabajando bien, las cosas no se dan, pero tenemos la confianza de que las cosas cambien.

En ese estrés de que habla, ¿ha pensado dar un paso al costado o renunciar, o ha pensado que tiene la capacidad de sacar a este equipo adelante?

Somos positivos, tenemos un plantel que va a responder, somos un buen grupo, anímicamente está muy bien. Ese resultado ante Potros nos complicó, pero quedan ocho encuentros en el que se puede cambiar la historia.

Después de algunos partidos, usted dijo que Marathón no es un súper equipo, no tengo la varita mágica, y alguna gente lo tomó a mal y otros lo vieron como una realidad. ¿Qué piensa al respecto?

Me refería más en comparación a equipos como Motagua y Olimpia que han hecho grandes inversiones, tienen grandes planteles, no hay duda de que Marathón ha hecho un gran esfuerzo en reforzarse de acuerdo a sus posibilidades y que para buscar un campeonato no es tan fácil, tienen que coincidir un montón de cosas, pero todavía hay tiempo para que el equipo pueda levantar el rendimiento y estar en las instancias finales.

Pero no ha sido el único que habló del poderío del Olimpia; lo dijo Héctor Vargas, Elías Burbara se sinceró y dijo que era imposible competirle a los de la capital, Jhon Jairo López mencionó que era una mini Selección.

No hay duda, yo lo dije al inicio del torneo anterior que el equipo a vencer era Olimpia por el equipo que tenía, por el cuerpo técnico que tenía, inversión y afición. Motagua ahora ha hecho gran inversión, pero a veces hay que hacer funcionar los equipos.

A nosotros nos está costando en ese sentido a pesar que la directiva hizo un esfuerzo por reforzarse, pero reitero, en fútbol estas cosas suceden y hay que tener tranquilidad para mejorar el rendimiento y salir adelante.

Pero hay gente que mal interpretó estas frases y creen que usted se está rindiendo, en realidad no dice que Marathón no tiene capacidad.

Hay planteles que son fuertes y tienen alternativas de cambio de buen nivel, a eso me refería, obviamente tenemos una mezcla de jugadores de experiencia con jóvenes que en ellos radica el futuro de Marathón.

Tenemos que darle oportunidad a los jóvenes y tenemos una cantidad de muchachos menores de 20 años que a futuro serán la base de este equipo y van a pelear un campeonato.

Tenemos plantel para competir, dar la batalla y buscar el campeonato, porque ya en la liguilla es otro torneo y ahora buscaremos clasificar, buscar ese segundo lugar que está para los nueve equipos, porque si mira la tabla, el segundo lugar tiene 15 y nosotros estamos con 13. Hay que pelear por ese segundo puesto.

Está apretada la tabla del segundo al séptimo, dejando a un lado al Olimpia.

Mire que ha sido un torneo atípico, varios clubes que son de tabla media se han reforzado bastante bien y han sacado resultados, están sumando y han permitido a varios clubes sumar. Está peleada y esa clasificación a la liguilla, pero tenemos con qué pelear para llegar finalmente en una buena posición al final de las vueltas.

¿Lo siento con mucha confianza, pero miro a la afición y a la directiva de Marathón que parece no tolerar la espera?

Es normal. Cuando usted invierte en una empresa quiere ver los frutos inmediatos, pero esto tarda un poco. Yo comprendo a la afición y junta directiva porque lo que quieren es tener a Marathón en el primer lugar y es urgente ver a Marathón en una final y ganarla porque ya días este equipo no gana un torneo.

Es una aspiración de la afición y la directiva y estoy de acuerdo, pero a veces las cosas no se dan y hay que esperar un poco para que se resuelva esto.

¿Usted comparte esta situación de que hay directivos que firman un entrenador por dos o tres años para un proceso, pero en realidad no le dan un campeonato por malos resultados?

Eso ha ocurrido siempre, pasa también en la Selección Nacional, no solo en los equipos. No hay compás de espera para que ocurran los cambios y no es fácil sostener un equipo, es un costo grande que desespera cuando no se dan los resultados.

Por eso se cambian los técnicos tempranamente. El técnico ya sabe que cuando viene a un equipo tiene que conseguir los resultados rápido.

¿Usted comparte eso?

No, porque si mira el ejemplo de la Selección Nacional nos ha costado. En los equipos es más complicado porque está la afición que está exigiendo a gritos y va a los estadios a apoyar, pero más a exigir resultados y eso pesa mucho a la hora de tomar decisiones en los directivos.

¿Cree que hay más paciencia y espera para los técnicos extranjeros que para los nacionales?

A veces tienen un poco más de fortuna los técnicos extranjeros que los nacionales, les dan un compás de espera, pero a los nacionales parece que no. Uno está sabido de eso y tiene que hacer el mejor esfuerzo para buscar resultados de forma rápida y lo que se espera.... Bueno.

Cuándo se contratan extranjeros se espera que estén sobre el jugador nacional, ¿cómo califica hoy el desempeño de sus jugadores extranjeros, hablo de Gorga y Royón?

Recuerde que ellos vinieron ya iniciado el torneo, les ha costado adaptarse. Este fútbol es un poco complicado para los jugadores extranjeros porque es rápido, de mucho contacto y les está costando, pero se han desenvuelto muy bien.

Lástima que no pudimos contar con Gorga en el último partido en la zona baja, pero los muchachos aparte de ser buenos tipos, están rindiendo y hay que darles un poco más de tiempo para que desarrollen su potencial.

En el caso de los jugadores que llegaron del Vida, con mucha expectativa, hablo de Sacaza, “el Virus” y Dolmo, cómo los califica, ¿cree que han rendido?

Sin duda que son buenos jugadores, pero en el Vida casi no participaron y vinieron faltos de ritmo y llegaron ya comenzada la pretemporada, luego el impasse que se tuvo para inscribirlos, nos han ayudado muy poco. Sin duda que nos van a echar una mano en la medida que participen van a mejorar su rendimiento.

Estamos en la décima jornada, vamos a la 11 y el margen de error se acorta.

Eso platicábamos ayer con el grupo, ya no se pueden perder partidos, los duelos que se perdieron ya ocurrieron, que había que hacer un borrón y cuenta nueva y salir con otra mentalidad.

En este partido contra Potros nos pesó mucho el haber viajado a jugar en una cancha dura a Choluteca y venir a jugar con este equipo que tiene un buen plantel, hay que destacar que es muy bueno, y eso nos costó.

Eso suele pasar mucho, que nosotros hablamos de nuestro equipo y minimizamos al rival.

Sí, a veces ocurre en el fútbol hondureño que se menosprecia al rival porque es de tabla media y eso no debe ocurrir. Si se ve la tabla hay varios equipos de tabla media que están en los primeros lugares.

Se ha acortado la distancia entre los equipos chicos y los grandes, a excepción del Olimpia en el medio hondureño, los otros nueve estamos parejos y los resultados se dan por actitud de un jugador novato o un error, pero hay mucho equilibrio en los restantes, repito, salvo Olimpia que está muy por encima en este momento.

¿Cuál es su mensaje para esta afición desesperada, para esa afición molesta?

Que yo los entiendo y comparto ese sentimiento, esa preocupación que tienen porque al equipo de momento no le han salido las cosas, pero que no tengan dudas que el equipo ha estado trabajando duro junto al cuerpo técnico, procurando levantar ese rendimiento y darles satisfacciones.

Marathón ha sido fuerte jugando de local en el Yankel Rosenthal, ¿por qué ha perdido ese fortín?

Le ha costado un poco, en el tiempo que estamos nosotros dirigiendo al club, hemos perdido tres encuentros desde el torneo anterior, y debería ser un fortín para Marathón, pero últimamente nos está costando.

Hay que valorar qué cosas inciden para que el equipo no rinda de la mejor manera, pero es nuestro trabajo hacer que el equipo sea fuerte en nuestra cancha y eso hay que hacerlo sentir en los muchachos para que respondan.

Obviamente que es una cancha donde está cerca la afición del terreno de juego, tal vez la presión pueda afectar, pero simplemente es que el momento que estamos viviendo no es el mejor. Hemos ganado cuatro partidos últimamente y perdido dos, ante Olimpia lo perdimos ya de último minuto.

¿Lo de Marathón en este momento se puede clasificar como crisis?

Es mal momento que estamos viviendo porque el partido anterior al de Potros lo ganamos, ante Génesis y ante Olimpia lo hicimos bien, no se ganó. Ahora, los partidos que restan hay que ganarlos a toda costa.

Su continuidad después del partido contra Olancho quedó condicionada o es un voto de confianza de la directiva.

Pues no me han comunicado lo contrario, estamos trabajando con tranquilidad y tratando de que los muchachos superen esta mala etapa y que vengan resultados. Sin duda que vienen partidos complicados, pero hay plantel para responder y esperamos que eso ocurra.

Me parece positivo que usted como capitán del barco no ha perdido la fe ni la esperanza y eso es muy importante.

El torneo pasado ocurrió lo mismo y al final levantamos y ocurrió lo mismo y se llegó a una semifinal donde quedamos fuera porque nos faltó algo más y ayer lo platicábamos con los muchachos, ellos tienen la capacidad, lo han demostrado, la base es la misma del torneo anterior, más los refuerzos que han llegado, hemos conformado buen plantel.

Tenemos capacidad de lograr los objetivos, a veces no salen las cosas porque en el fútbol hay variables que uno no puede manejar, pero trabajamos para cambiar esto ante Vida y que sea diferente.

¿En el mensaje al jugador suyo qué predomina, la exigencia o el convencimiento?

Personalmente gestionamos la motivación, el desarrollo de las capacidades de los muchachos, que las tienen, es un plantel joven que tiene capacidad de salir adelante. Hoy pasamos un mal momento, que vamos a salir de allí y que ellos le van a responder a la afición y junta directiva.

Si le pidiera el nombre de dos soldados que no le han fallado este torneo, de dos jugadores que le han respondido, y de dos sobre los que tiene más expectativas pero que no le han cumplido, ¿quiénes serían?

Es complejo decirlo porque hemos tenido un torneo irregular, algunos han tenido algunos altibajos, dar nombres es un tanto complicado porque en cada partido los muchachos se esfuerzan para dar su mejor versión. Aunque la mayoría ha rendido, pero darle nombres es crear un malestar, en ese sentido soy protector de ellos porque se entregan en el campo.

¿Cuál ha sido su mejor partido y su peor en este torneo?

Este torneo, el partido contra Olimpia ha sido el mejor, teníamos la posibilidad de quitarle el invicto como el torneo anterior y al final un descuido y perdimos. Y el peor sin duda que fue el partido contra Potros.

¿Eso de jugar en el Yankel con la presión, ha pensado en mover los partidos al estadio Olímpico, o no?

Es un tanto costoso para la directiva jugar en el Olímpico y siempre ha sido una opción, pero el Yankel es nuestra casa y vamos a buscar sacarle el mejor provecho posible.

¿Qué habla con los jugadores en estas reuniones que ha tenido?

Del convencimiento y de la capacidad que tienen para buscar a sacar los partidos, que no hay que bajar los brazos en ningún encuentro y confío en que saldremos a buscarlos.

Y se viene Vida que está fuerte.

Todos los equipos que vienen son complicados porque es la vuelta de la verdad y todo mundo aspira a clasificar a la liguilla, entonces, hay que entregarse por completo, el partido ante Vida no será la excepción. Será difícil.

¿Si de usted dependiera de pedir un poco de esperanza, de paciencia a la afición o la directiva, lo haría, porque el primero que quiere salir campeón es usted?

Vine a Marathón por esa oportunidad de querer ser campeón con mi cuerpo técnico y cuesta un poco. El torneo anterior estuvimos cerca, en este las cosas no han salido, pero hay constancia para que esto se logre. Pero en la vida, aunque uno haga los mejores esfuerzos por hacer bien las cosas, estas no resultan. Pero no bajamos la guardia, estamos confiados que vamos a salir adelante.

Desde 2018 Marathón no es campeón; ¿le gustaría ser usted el que les devuelva la gloria?

Obviamente que sí y los muchachos también. Escribir una nueva historia con Marathón sería ideal, es un trabajo duro, cuesta y en este momento la cosa pinta difícil, pero siempre hay oportunidades en la vida y dependemos de nosotros.

Usted fue futbolista, es médico, catedrático, ahora entrenador. ¿Cómo se debe enfrentar en este momento la situación de Marathón?

Con tranquilidad y siendo objetivos para valorar la situación que se vive. Hay que buscar los aspectos que hay que mejorar para tener los mejores rendimientos.

¿Y ese técnico que en su momento en equipos pequeños como la UPN y Victoria, y que fue mencionado para dirigir la Selección Nacional, qué siente ahora?

Bueno. No me había ido tan mal con la UPN y con el Victoria, pero aquí sí estoy sufriendo un poco con el club, pero le reitero, que tengo la confianza porque estamos haciendo un trabajo para cambiar esto. Junto a los jugadores estamos comprometidos para darle satisfacción a los marathones.

Dice un dicho que no es como comienza, sino como termina. ¿Cree en él?

Sí, el tema es que las cosas han cambiado drásticamente en el contexto de los 10 clubes. Quién se iba a imaginar que Génesis estuviera en los primeros lugares, igual Real Sociedad, que Vida levantara. Eso ha complicado un poco, pero igual vamos a salir adelante porque hay capacidad en el plantel.

¿Cómo se ve al final de este torneo?

Clasificado y en semifinales también.