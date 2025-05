Rueda: Ausencias en Honduras y opinión sobre futbolistas que van a jugar burocrático en EE UU

"Además, el sorteo de los cuadrangulares será el 12. Todo esto trajo su complejidad. Y también hay casos como el de Nairobi Vargas, quien fue operado y no logró rehabilitarse. Quería traerlo, igual que a Leo Posadas y Alenis Vargas. Nairobi fue remitido a Holanda y no ha podido jugar. Alenis se lesionó hace dos semanas, decía que no tenía nada, pero resultó tener un problema muscular. La adaptación ha sido difícil; todas las canchas allá son sintéticas, y él se sobrecargó por estar motivado.También está el caso de Rigoberto Rivas y de Denil, como mencionamos. Cada convocatoria tiene sus inconvenientes".

¿Cómo tomó las palabras de Mascherano, quien dijo que David Ruiz no jugará la Copa Oro y qué opina de Getsel Montes?: "No he escuchado lo que dijo Mascherano, sinceramente. David Ruiz, ¿hace cuánto no juega? No se desgasten con eso. Él no se ha recuperado y, si se recupera, no sabemos cuántos partidos podrá jugar en el Mundial de Clubes. Sobre Getsel Montes: él salió campeón anoche. Ya queríamos traerlo desde hace una o dos convocatorias, pero tuvo problemas de lesión. Se recuperó, salió campeón y lo convocamos hace unos días, no por el campeonato de anoche. Veníamos hablando con él desde antes".

¿Cómo piensa manejar la seguidilla de partidos de eliminatoria y Copa Oro, en temas tácticos y de jugadores? "Sí, esa lista es amplia. Tuvimos que entregar una lista previa de 59 jugadores y de ahí quedan 26. Algunos están en “stand-by”. Unos tienen disponibilidad para estar en la Copa de Oro, otros no. Algunos necesitan estar, otros prefieren no estar. Nosotros, como federación, tenemos la autonomía. Por ejemplo, si quiero traer a David Ruiz, respetando el criterio del departamento médico del Inter, lo puedo hacer".

"Pero, si no está en condiciones de jugar, es un cupo menos desperdiciado. Él no ha jugado ni tres partidos seguidos en los últimos meses. Además, tenemos que tener en cuenta temas como visas. Algunos jugadores se fueron a Estados Unidos, otros no tienen visa. Sabemos nuestra realidad. Hay jugadores que ahora se van a ganar el sustento pintando casas, trabajando en construcción, porque no tienen contrato firme o no se les paga toda la pretemporada".

"Entonces, cada jugador tiene su necesidad. Y si alguno se lesiona en estos dos partidos, habrá un ajuste, pero la base de la lista será la misma. En cuanto al trabajo, será minucioso. Tenemos que viajar mucho, mientras que nuestros rivales viajan 3 o 4 horas, nosotros hacemos varios viajes. Y además, los entrenamientos, las canchas, los hoteles... todo hay que coordinarlo al detalle".