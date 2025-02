Rodrigo Auzmendi recibe duro castigo tras haberle escupido a Julián Martínez del Olimpia

Tras revisar las imágenes y el contexto del hecho, Diario EL HERALDO conoció que la Comisión de Disciplina determinó imponerle a Rodrigo Auzmendi una sanción de cuatro partidos de suspensión y una multa de 12,000 lempiras.

Es por ello que el delantero argentino se perderá los duelos ante Real España, Victoria, Real Sociedad y Olancho FC. Además, la multa económica será parte de la sanción que el jugador deberá enfrentar, conforme al Código Disciplinario de la FFH.

Cabe mencionar que Auzmendi aceptó públicamente su error y pidió disculpas a través de sus redes sociales, donde expresó: “Quería pedir disculpas por lo sucedido en el clásico, son situaciones de partido donde las pulsaciones están altas y donde me dijeron algo de mi familia, perdí la cabeza. Lo que pasó no justifica nada”.

El delantero continuó: “Yo no soy ningún racista ni jamás lo seré. La situación no representa lo que soy como persona y los que me conocen saben bien. Sin dudas, algo que no volverá a suceder”.