Reynaldo Tilguath revela qué será de su futuro luego de ser eliminado con su Génesis

Asimismo, agregó que quería “felicitar a los muchachos. Aún con 10 jugadores, el equipo no dejó de luchar y no nos pudieron encajar un gol más. Del mismo modo, felicitar a Marathón por su pase a la final y ahora nos tocará ver la final por tele”.

Gran trabajo en un año con Genesis logrando dos semifinales, pero ¿seguirá en el equipo como entrenador?

El fútbol cada día te deja más experiencias y enseñanzas. Me siento privilegiado del grupo de jugadores que tengo, porque nos hemos metido dos veces a semifinales por méritos propios, no puedo discriminar.

Y sobre mi futuro pues no lo sé. No he firmado, ni arreglado con el presidente. Hay algunas cosas que se tiene que arreglar y sino pues buscaremos otras opciones.

¿Ha habido contactos con el Real España?

La verdad es que he sido claro, si alguien me hubiese hablado yo mismo les habría dicho si me ha hablado. Además uno tiene que tener ética como entrenador, hoy yo me debía a lo que era Genesis, pero no era profesional de mi parte fichar con otro equipo. Teníamos la ilusión de llegar a la final, pero no se pudo. Tengo contrato hasta el 31 de mayo y los primeros que lo sabrá son los jugadores y ahora nos toca descansar.