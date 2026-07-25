Real Madrid realiza oferta "astronómica" por el marfileño Yan Diomande, según Bild

"El Real ofrece una suma astronómica por Diomande ", anunció en titulares la publicación deportiva germana, que alude a una exclusiva del diario Bild sobre la operación de traspaso, en la que el club del jugador se muestra por ahora insatisfecho incluso con 100 millones de euros.

Madrid, España .- El Real Madrid ha hecho una oferta "astronómica" por el jugador internacional marfileño de 19 años Yan Diomande , del RB Leipzig , club de la Bundesliga alemana que se muestra insatisfecho con las cantidades propuestas por la entidad deportiva española, según la revista germana Sport Bild.

"Según la información del experto en fichajes Fabrizio Romano y del portal estadounidense 'The Athletic', el Real Madrid ofrece un paquete total de 90 millones de euros, más 10 millones de euros en posibles bonificaciones", apuntó Sport Bild.

"Sin embargo, según datos de Bild, esta suma no es suficiente para el Leipzig", enfatizó la publicación alemana.

Sport Bild apuntó que el RB Leipzig ya ha rechazado ofertas de esas dimensiones por el joven extremo marfileño.

"El RB Leipzig ya había rechazado anteriormente una oferta similar del Liverpool. El club sajón pide al menos 120 millones de euros por Diomande", según Sport Bild.

El jugador fichó por el club sajón el pasado verano por 20 millones de euros, procedente del Leganés.