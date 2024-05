“A lo Real Madrid”, Olimpia le saca de la bolsa la clasificación a Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tal parece que los equipos que usan el blanco como su uniforme principal están destinados a hacer épicas hazañas para seguir saciando su sed de gloria. Esta noche el Olimpia , pese a no vestir con su tradicional uniforme, realizó una hazaña “estilo Real Madrid” y con una épica remontada derrotó 4-3 a Motagua para ir a una nueva final en el fútbol hondureño.

Con una fuerte dosis de mística, hambre de gloria y casta de campeón, el Olimpia logró sobreponerse cuando todo parecía perdido y en un impresionante cierre que tuvo como héroe a Andy Najar lo dio vuelta cuando el partido iba 3-2 en favor para el Ciclón que no supo manejar bien el encuentro.

El gol de Arboleda despertó a un Motagua que no estaba dispuesto a pasar sustos como en el partido anterior y que encontró en Rodrigo “Droopy” Gómez una de sus mejores armas para poner en aprietos al León. El argentino demostró que es un experto con el balón parado y al 11’ tomó la redonda al borde del área y soltó un cañonazo que se fue al ángulo de Menjívar para poner el 1-1.

Motagua estaba inspirado y presionando fuertemente a Olimpia, eso provocó un grosero error de José García, quien regaló el balón a Marcelo Santos y luego lo derribó en el área provocando una clara falta penal.

Rubilio Castillo no falló a su cita con el gol y con un certero derechazo venció a un experto como Menjívar y ponía el asunto 2-1 a los 20 minutos. El Estadio Chelato Uclés era una locura en la parcialidad azul.

Olimpia no se hallaba en el partido y las Águilas dispusieron de más oportunidades para encaminar la serie, pero simplemente no aprovecharon. Primero fue Luis Vega que no supo definir en el área y luego Walter Martínez, quien se perdió una buena chance.

En la parte de complemento el Olimpia recompuso con la entrada de Jerry Bengtson y pocos segundos después del silbatazo inicial se encontró con una falta penal tras una mano en el área de Vega.