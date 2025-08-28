Real España goleó a Sporting San Miguelito y avanza en Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España derrotó 4-0 al Sporting San Miguelito por la última fecha de fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Resultados: Real España 4-0 Sporting -- Herediano 4-4 Municipal
Tabla de posiciones del Grupo B
1. Sporting San Miguelito - 7 puntos
2. Real España - 6 puntos
3. Municipal - 6 puntos
4. Diriangén - 4 punto
5. Herediano - 4 puntos
Min. 90 - Zapatazo desde fuera del área, Luis López tapa y manda a un costado, vuelve el Sporting y nuevamente el portero rechaza. La pasa mal el Real España.
Min. 88 - Dos modificaciones más para el Real España, ingresa Yeison Moreno y Darlin Mencía, salen Gustavo Souza y Dixon Cruz
Min. 84 - Último cambio del Sporting San Miguelito, ingresa Kadir Hurtado y se retira Kevin Galván.
Min. 82 - Se salva de la roja. Fuerte entrada de Rigoberto Niño sobre Dixon Crux, el árbitro lo pinta de amarillo.
Min. 79 - Goooooooooooooooooool del Real España gooooooooooooooool de Gustavo Moura tras un pase de Carlos Mejía
Min. 72 - Sale lesionado Darixon Vuelto, en su lugar ingresa Edson Palacios, también entra César Romero por Brayan Moya por parte del Real España.
Min. 71 - Se salva el Real España, Adan Henricks engaña a la defensa y al portero, patea viendo como que iba a enviar el centro y por poco anota.
Min. 66 - Otro cambio para el Sporting, se retira Martín Ruiz ingresa Adan Henricks
Min. 64 - Cambio para el Real España, ingresa Carlos Mejía, se retira Maylor Núñez.
Min. 61 - Doble cambio para el Sporting, salen Yair Jaén y Omar Alba ingresan Richard Peralta y Rigoberto Niño
Min. 56 - Bonita jugada del Sporting que terminó con zapatazo de Jaen pero que Luis López controló sin problemas.
Min. 46 - Cambio para el Sporting San Miguelito, sale Ramses de León ingresa Joseph Cox.
Min. 43 - Bombazo desde fuera del área de Darixon Vuelto que pasó cerca de portería. La afición presente celebraba el cuarto, pero no pasó a más.
Min. 38 - Se vuelve a salvar el Sporting San Miguelito, Moura se saca al defensa, se generó el espacio, encaró al portero pero terminó tapando.
Min. 33 - Se salva el Sporting San Miguelito, Brayan Moya lo tuvo, pero el balón pasó cerca.
Min. 31 - Gooooooooool del Real España golazo de Nixon Cruz que empezó el ataque, sirvió a Moura que devolvió al hondureño que terminó cruzando al portero
Min. 28 - Gooooooooooooool del Real España goooooooooooool de penal de Brayan Moya
Min. 27 - Penal para el Real España, falta de Rodrigo Tello sobre Nixon Cruz que nunca existió, compró al árbitro.
Min. 24 - Peligroso ataque del Real España por medio de Moura que terminó atajando el portero en dos tiempos
Min. 19 - Salvada de Luis "Buba" López para el Real España cuando San Miguelito se metió por banda izquierda, soltaron zapatazo y el portero la mandó al tiro de esquina.
Min. 15 - Amonestado Jhow Benavídez por reclamos al árbitro tras recibir falta y la cual no fue sancionada.
Min. 9 - Se salva el equipo panameño. Gustavo Moura queda frente al portero, patea de deracha y la termina sacando con la punta de los dedos para el tiro de esquina.
Min. 7 - Goooooooooooooooooooooooool del Real España goooooooooooooooool de Devron García de cabeza tras centro de Jhow Benavídez
Min. 6 - Tarjeta amarilla paa Omar Alba tras fuerte falta contra Brayan Moya que se escapaba solo al ataque.
INICIÓ EL PARTIDO EN EL MORAZÁN
7:30 PM - Ambos equipos saltan al terreno de las acciones para realizar los trabajos de calentamiento de cara al partido.
7:00 PM - Los jugadores de ambos equipos ya están en el escenario deportivo de esta noche para el partido de la Copa Centroamericana.
Alineaciones
Real España: 22. Luis López, 2. Maylor Núñez, 19. Daniel Aparicio, 6. Devron García, 5. Franklin Flores, 14. Jack Baptisté, 10. Jhow Benavídez, 11. Nixon Cruz, 18. Darixon Vuelto, 13. Brayan Moya y 11. Gustavo Souza
San Miguelito: 12. Marcos de León, 4. Kevin Galván, 29. Omar Alba, 15. Alexis Cedeño, 10. Yair Jaén, 17. Ángel Valencia, 27. Rodrigo Tello, 20. Ramses de León, 5. Armando Cooper, 8. Martín Ruiz y 33. Julio Bethancourt.
¿QUÉ NECESITA REAL ESPAÑA PARA AVANZAR?
Real España aún no ha sido oficialmente eliminado, pero su situación es bastante complicada. El equipo necesita que se den ciertos resultados en otros partidos para tener alguna opción de clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Los de Jeaustin Campos deben esperar que el encuentro entre Municipal y Herediano termine en empate, ya que eso les daría una pequeña posibilidad de avanzar a la siguiente ronda.
Además, La Máquina está obligada a ganar por una diferencia de al menos tres goles contra Sporting San Miguelito para seguir con vida en el torneo.
Hora y canal que trasnmite el Real España vs Sporting San Miguelito
Hora: 8:00 PM
Canal: Disney+