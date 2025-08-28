Real España goleó a Sporting San Miguelito y avanza en Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras .- El Real España derrotó 4-0 al Sporting San Miguelito por la última fecha de fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf .

1. Sporting San Miguelito - 7 puntos 2. Real España - 6 puntos 3. Municipal - 6 puntos 4. Diriangén - 4 punto ​​​​5. Herediano - 4 puntos

Min. 90 - Zapatazo desde fuera del área, Luis López tapa y manda a un costado, vuelve el Sporting y nuevamente el portero rechaza. La pasa mal el Real España.

Min. 88 - Dos modificaciones más para el Real España, ingresa Yeison Moreno y Darlin Mencía, salen Gustavo Souza y Dixon Cruz

Min. 84 - Último cambio del Sporting San Miguelito, ingresa Kadir Hurtado y se retira Kevin Galván.

Min. 82 - Se salva de la roja. Fuerte entrada de Rigoberto Niño sobre Dixon Crux, el árbitro lo pinta de amarillo.

Min. 79 - Goooooooooooooooooool del Real España gooooooooooooooool de Gustavo Moura tras un pase de Carlos Mejía

Min. 72 - Sale lesionado Darixon Vuelto, en su lugar ingresa Edson Palacios, también entra César Romero por Brayan Moya por parte del Real España.

Min. 71 - Se salva el Real España, Adan Henricks engaña a la defensa y al portero, patea viendo como que iba a enviar el centro y por poco anota.

Min. 66 - Otro cambio para el Sporting, se retira Martín Ruiz ingresa Adan Henricks

Min. 64 - Cambio para el Real España, ingresa Carlos Mejía, se retira Maylor Núñez.

Min. 61 - Doble cambio para el Sporting, salen Yair Jaén y Omar Alba ingresan Richard Peralta y Rigoberto Niño

Min. 56 - Bonita jugada del Sporting que terminó con zapatazo de Jaen pero que Luis López controló sin problemas.

Min. 46 - Cambio para el Sporting San Miguelito, sale Ramses de León ingresa Joseph Cox.

Min. 43 - Bombazo desde fuera del área de Darixon Vuelto que pasó cerca de portería. La afición presente celebraba el cuarto, pero no pasó a más.

Min. 38 - Se vuelve a salvar el Sporting San Miguelito, Moura se saca al defensa, se generó el espacio, encaró al portero pero terminó tapando.

Min. 33 - Se salva el Sporting San Miguelito, Brayan Moya lo tuvo, pero el balón pasó cerca.

Min. 31 - Gooooooooool del Real España golazo de Nixon Cruz que empezó el ataque, sirvió a Moura que devolvió al hondureño que terminó cruzando al portero

Min. 28 - Gooooooooooooool del Real España goooooooooooool de penal de Brayan Moya

Min. 27 - Penal para el Real España, falta de Rodrigo Tello sobre Nixon Cruz que nunca existió, compró al árbitro.

Min. 24 - Peligroso ataque del Real España por medio de Moura que terminó atajando el portero en dos tiempos

Min. 19 - Salvada de Luis "Buba" López para el Real España cuando San Miguelito se metió por banda izquierda, soltaron zapatazo y el portero la mandó al tiro de esquina.

Min. 15 - Amonestado Jhow Benavídez por reclamos al árbitro tras recibir falta y la cual no fue sancionada.

Min. 9 - Se salva el equipo panameño. Gustavo Moura queda frente al portero, patea de deracha y la termina sacando con la punta de los dedos para el tiro de esquina.

Min. 7 - Goooooooooooooooooooooooool del Real España goooooooooooooooool de Devron García de cabeza tras centro de Jhow Benavídez