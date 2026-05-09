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Real España vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

El Real España recibe al Olimpia en el estadio Morazán, sabiendo que no puede fallar si quiere seguir en el camino a la final d

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 18:17
Real España vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Los jugadores del Olimpia calientan motores para el juego ante Real España.

 Foto: Mauricio Ayala

San Pedro Sula, Honduras.- Los 'Aurinegros' del Real España se están cayendo 0-1 ante los 'Leones' del Olimpia por la tercera fecha de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Alineaciones:

Olimpia: 1- Edrick Menjívar, 15. Kevin Güity, 40. Clinton Bennett, 2. Emanuel Hernández, 5. Elison Rivas, 32. Agustín Mulet, 23. Jorge Álvarez, 8. Edwin Rodríguez, 7. José Pinto, 33 Michaell Chirinos y 9. Jorge Benguché.

7:20 PM - Los jugadores de ambos equipos ya están en la cancha del estadio Morazán realizando los trabajos de preparación de cara al encuentro.

Real España vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY
(Foto: Neptalí Romero)

El equipo que comanda el 'Tico' Jeaustin Campos no tuvo un buen arranque al caer en el Yankel Rosenthal ante Marathón, mientras que el Olimpia con mucha polémica superó a los 'Vedolagas' de Pablo Lavallén.

Hora y canal dónde ver partido

Hora: 8:15 PM
Canal: Deportes TVC

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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