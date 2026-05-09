Real España vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

San Pedro Sula, Honduras.- Los 'Aurinegros' del Real España se están cayendo 0-1 ante los 'Leones' del Olimpia por la tercera fecha de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Alineaciones:

Olimpia: 1- Edrick Menjívar, 15. Kevin Güity, 40. Clinton Bennett, 2. Emanuel Hernández, 5. Elison Rivas, 32. Agustín Mulet, 23. Jorge Álvarez, 8. Edwin Rodríguez, 7. José Pinto, 33 Michaell Chirinos y 9. Jorge Benguché. 7:20 PM - Los jugadores de ambos equipos ya están en la cancha del estadio Morazán realizando los trabajos de preparación de cara al encuentro.

El equipo que comanda el 'Tico' Jeaustin Campos no tuvo un buen arranque al caer en el Yankel Rosenthal ante Marathón, mientras que el Olimpia con mucha polémica superó a los 'Vedolagas' de Pablo Lavallén.

Hora y canal dónde ver partido