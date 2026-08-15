Real España vs Independiente EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España afrontará este sábado un nuevo compromiso del torneo Apertura con una importante racha que defender, ya que acumula 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota en la Liga Nacional. El conjunto aurinegro, además, llega como líder y con seis puntos tras haber conseguido un arranque perfecto en la competencia.

Los dirigidos por Jeaustin Campos tendrán enfrente al Atlético Independiente, equipo invitado que suma tres unidades después de sus dos primeras presentaciones. La Máquina parte como favorita, especialmente por su condición de local y por contar entre sus filas con el máximo goleador del campeonato, Ángel David Sayago.

La actual cadena de 14 encuentros sin perder representa la mejor racha de un entrenador costarricense al frente del Real España en los torneos cortos, con un balance para Campos de 10 victorias, tres empates y una derrota. El técnico buscará mantener esta seguidilla ante un rival que intentará dar la sorpresa en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Para encontrar la última caída del conjunto sampedrano como local en la Liga Nacional hay que remontarse al 10 de diciembre de 2025, cuando perdió 0-1 frente al Olimpia durante la Jornada 1 de la Triangular A. El único tanto de aquel encuentro fue convertido por Jorge Benguché al minuto 45+3.

El duelo también tendrá un ingrediente especial para Jeaustin Campos, quien recibirá por séptima ocasión como local a un entrenador europeo en la historia de la Liga Nacional. El costarricense registra tres triunfos, dos empates y una derrota en esos enfrentamientos, además de cinco partidos consecutivos sin perder ante técnicos europeos, por lo que buscará ampliar esa estadística frente al Atlético Independiente.