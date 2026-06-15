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"Rambo" de León presente en inicio de pretemporada del Victoria de La Ceiba

Julio César de León se ha unido al proyecto que tiene el Victoria luego de descender a segunda división

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 17:25
Rambo de León presente en inicio de pretemporada del Victoria de La Ceiba

"Rambo" de Leon buscará nuevos talentos del fútbol hondureño.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.- Luego de sumar el descenso en la temporada pasada de la Liga Nacional, las Jaibas del Victoria han puesto marcha a su nuevo proyecto con mucha ilusión de volver al máximo circuito.

Bajo el mando de una nueva organización comandada por el presidente Carlos Espina, el equipo del puerto de La Ceiba luce renovado y con las cuentas claras tras varias deudas que sumaban en la temporada pasada.

El equipo que comandará Carlos Padilla como su nuevo director técnico, también contará con un equipo completo de exjugadores del club como Raúl Martínez Sambulá.

Además, una de las figuras se fue la sorpresa desde que lo anunció Carlos Espina, es el ex volante Julio César de León, quien llegará junto a Sambulá a preparar las inferiores del club.

La incorporación de Rambo encaja perfectamente con esa visión, ya que el ex mediocampista se ha venido preparando como entrenador y trabajando en la formación de jóvenes futbolistas en su natal Puerto Cortés.

Este lunes el equipo jaiba emprendió los trabajos de pretemporada con la novedad de la presencia de Harold Fonseca, exportero de Olancho FC, quien sorprendió con su decisión de fichar por un club recién descendido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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