Rambo de León envía mensaje a Rubilio Castillo tras acto de racismo: “En Italia me decían de todo”

El propio Rubilio Castillo se pronunció sobre el tema y contó lo que le dijo el futbolista Joel Contreras.

“Recibí una falta del central, normal. Cuando caigo me quejó porque me dolió. Ahí en ese momento que estoy en el césped él (Joel Contreras) se me acerca, agacha la cabeza y me dice ‘levántate simio‘. Me faltó al respeto, me denigró y rompí en llanto porque así dominaba mi carácter”, reveló Rubilio.

El que se ha pronunciado sobre lo ocurrido fue el gran Rambo de León, exjugador de la Selección de Honduras y quien destacó en el fútbol de Italia.

Rambo de León dice que Rubilio debe restarle importancia a estas cosas y ser fuerte.

“Tiene que ser más fuerte, tiene que ser orgulloso de ser negro, me extraña, en Italia me decían de todo, reaccionaba normal, porque en el campo se queda todo, ahí se queda todo”, dijo Rambo a Deportes al Desnudo.