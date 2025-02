Postergan partido donde Messi iba a jugar bajo la nieve por Concachampions

Finalmente, agregaron que “la decisión de reprogramar el partido se tomó priorizando la seguridad de jugadores y aficionados, y en estrecha coordinación con los dos clubes participantes y las autoridades locales”.

Durante la atención a medios de este día, el DT del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo que Messi se encontraba en óptimas condiciones y se planificaba que jugara, pese a las condiciones climáticas.

“La disponibilidad es del 100% y puedo asegurar que Leo va a jugar, el clima no afecta la participación de él”, dijo Mascherano horas antes que se confirmara la postergación del encuentro.

Los partidos de la presente semana en la Liga de Campeones de Concacaf son Sporting vs Inter Miami, Colorado vs Los Ángeles FC, Herediano vs Real Salt Lake, Antigua vs Seattle Sounders y Motagua vs Cincinnati FC.