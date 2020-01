NFL: Antonio Brown paga fianza y sale de la cárcel en Florida

FORT LAUDERDALE, FLORIDA, EE.UU.- Antonio Brown fue liberado tras el pago de una fianza después de haberse entregado el jueves por la noche en una cárcel de Florida bajo cargos de que él y su entrenador agredieron al conductor de una camioneta de mudanzas que trasladó algunas de sus pertenencias desde California.



La jueza Corey Amanda Cawthon, del condado Broward, fijó una fianza de 110,000 dólares e impuso condiciones, entre ellas el uso de un sistema de localización GPS, la prohibición de posesión de armas de fuego o municiones, una evaluación de su condición mental y la entrega de su pasaporte. El agente libre de la NFL también deberá someterse a pruebas antidopaje aleatorias.



Se desconoce la hora exacta en que abandonó la cárcel.



Antonio Brown, de 31 años, se presentó vía video a una audiencia vistiendo un chaleco verde de la cárcel y esposado. Sólo habló para responder las preguntas de la jueza.



La fiscalía trató de impedir la libertad bajo fianza argumentando que el wide receiver es una figura adinerada del mundo deportivo que podría huir en caso de ser liberado. Subrayó que la policía ha tenido que acudir a su casa en Florida en 18 ocasiones desde diciembre al recibir reportes por varias razones.



Pero Eric Schwartzreich, uno de los abogados de Brown, indicó que su cliente merece que se le reconozca el hecho de que se entregó de manera voluntaria y sostuvo que no tenía intenciones de huir.



“Claramente pudo haber huido. Él no va a ninguna parte”, afirmó Schwartzreich. “Él quería entregarse”.



Brown fue uno de los mejores wide receivers de la NFL durante sus nueve temporadas con los Steelers de Pittsburgh. Fue cedido en canje a los Raiders de Oakland el año pasado, pero fue dado de baja sin disputar un solo partido de la temporada regular, tras una serie de incidentes extradeportivos. Luego fue contratado por los Patriots de Nueva Inglaterra, que también rompieron su relación con Brown en septiembre después de que en un lapso de 10 días dos mujeres lo acusaran de abuso sexual.



De acuerdo con un comunicado de la policía de Hollywood, la orden de arresto de Brown incluyó cargos por robo con violencia, robo a un vehículo de transporte vacío y conducta delictiva. Los agentes atendieron una denuncia de altercado el martes por la tarde en la que la presunta víctima dijo que Brown y su entrenador Glenn Holt lo habían golpeado afuera de la casa de Brown en Hollywood, Florida.



Holt fue detenido y enfrenta un cargo de robo con violencia, pero los policías no pudieron contactar a Brown en ese momento.



Según el reporte policial, el altercado inició como una discusión debido a que Brown se negó a pagar 4,000 dólares para que el conductor le entregara sus pertenencias. El chofer llamó a la policía y denunció un caso de vandalismo pero después dijo que Brown le arrojó una roca mientras se alejaba a bordo de la camioneta, lo que causó una pequeña abolladura y daños en la pintura del vehículo, escribió uno de los oficiales.



El conductor después de que el gerente de la compañía en que labora le indicó que Brown ahora debería pagar los 4,000 dólares más 860 por los daños y el tiempo perdido. Brown pagó luego los 4,000 dólares pero se negó a pagar el resto, tras lo cual el conductor volvió a la van para llamar a la compañía, y fue entonces que Brown “inició otra discusión verbal”, de acuerdo con la policía.



La policía agregó que el conductor sufrió lesiones, entre ellas rasguños en el cuello, hombro y brazo, un corte en un dedo y un raspón en el estómago.