NFL: Colin Kaepernick es la nueva imagen de una compañía líder en deportes

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- La marca deportiva Nike dio un verdadero golpe de autoridad al elegir al exquarterback de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, como su imagen de campaña.

Su rostro estará presente en los anuncios conmemorativos de los 30 años del eslogan "Just Do It", una decisión que podría molestar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para anunciar su participación con Nike, el ex jugador de la liga de fútbol americano publicó el lunes una foto en blanco y negro en Instagram y Twitter con el lema de Nike y la cita: "Cree en algo. Incluso si eso significa sacrificar todo".

En 2016 Kaepernick desató la polémica con su campaña anti-racista en la NFL. El jugador se arrodilló a la hora de entonar el himno nacional de Estados Unidos.

El exquarterback de la NFL forma parte de esta campaña junto a otros jugadores como Odell Beckham Jr, Shaquem Griffin, Serena Williams y LeBron James.





Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO