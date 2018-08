NFL: Jugadores protestant durante himno, Trump pide sanciones

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- Los jugadores de la NFL se manifestaron durante el himno nacional en varios partidos de la pretemporada, protestas que propiciaron otra vez el repudio del presidente Donald Trump.



En un mensaje en su cuenta de Twitter desde su campo de golf en Nueva Jersey, Trump expresó el viernes que los jugadores "ganan una fortuna haciendo lo queman", y que "los que no lo lograron" suspendidos sin derecho a paga.



Trump aseveró que "la mayoría de ellos son incapaces de definir" lo que protestan. En cambio, dijo que los jugadores tenían una actitud positiva: "¡Sé feliz, sé bueno!"



Añadió que un partido de fútbol americano "no es un lugar para protestar".



En Filadelfia, dos jugadores de los Eagles - campeones del último Súper Tazón - levantaron sus puños durante el himno en Pittsburgh. Se trató del safety Malcolm Jenkins y el esquinero De'Vante Bausby. El ala defensiva Chris Long posó el hombro sobre el hombro de Jenkins, quien en diciembre había dejado de protestar.



El ala defensiva Michael Bennett emergió del túnel durante el himno y caminó hacia la banca mientras era entonado. Todos los integrantes de los Steelers se pusieron de pie.



"Todo el mundo está pendiente sobre lo que la liga va a hacer", dijo Jenkins. "Nos vamos a parar por lo que luchamos".



"Creo que es importante usar la plataforma como se puede debido a que, por algún motivo, esta protesta se ha presentado de manera negativa, ya que los jugadores han tenido que defender la necesidad de luchar por el ciudadano común, y en realidad, estamos haciendo lo correcto ".



En Miami, los receptores de los Dolphins Kenny Stills y Albert Wilson y el ala defensiva Robert Quinn protestaron durante el himno. Stills y Wilson se arrodillaron detrás de sus compañeros de pie en un costado de la cancha. Quinn se puso de pie y alzó su puño derecho. No se pudo constatar que jugadores de los visitantes Buccaneers protestaran.



"Como un hombre negro en este mundo, tengo una obligación de hacer un llamado de atención", dijo Quinn.



Stills solía arrodillarse durante el himno durante las temporadas de 2016-17 y se ha manifestado reiteradamente sobre el racismo y la violencia policial contra los afroamericanos en Estados Unidos, los temas que inspiraron las protestas de los jugadores de la NFL.



El mariscal de campo Colin Kaepernick, líder del movimiento, consignó su respaldo en un tuit.



"Mi hermano @kstills sigue con su protesta por la sistemática opresión al arrodillarse", rezó el tuit. "Albert Wilson le acompañó en la protesta. ¡Sigan fuertes hermanos!"



La liga y el sindicato de jugadores siguen sin estar de acuerdo en un reglamento esta temporada sobre las protestas durante el himno, luego la liga ordenada que todos se pusieron de pie al costado de la cancha cuando se quedaron en el himno o quedarse en el vestuario.



"La NFL mantiene un diálogo constructivo con la Asociación de Jugadores de la NFL sobre el hombre y la temática de la igualdad y la justicia social que preocupa a muchos estadounidenses", dijo el portavoz de la liga. Brian McCarthy en un correo electrónico.



.....Be happy, be cool! A football game, that fans are paying soooo much money to watch and enjoy, is no place to protest. Most of that money goes to the players anyway. Find another way to protest. Stand proudly for your National Anthem or be Suspended Without Pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de agosto de 2018