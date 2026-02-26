PIN-UP sella alianza con el Sevilla FC y se convierte en su socio regional en Latinoaméric

La marca PIN-UP anunció una nueva alianza estratégica con el Sevilla FC, consolidando su presencia en el fútbol internacional. Este club es una de las instituciones más emblemáticas del fútbol europeo, con más de un siglo de trayectoria y 7 títulos de la UEFA Europa League. Asociarse con un club de este nivel responde a una estrategia de crecimiento orientada al mercado latinoamericano, donde el fútbol es parte fundamental de la cultura.

LALIGA concentra una sólida base de seguidores que siguen de cerca a sus equipos y jugadores. En esta competencia, el Sevilla FC se ha consolidado como un club que históricamente ha apostado por futbolistas latinoamericanos, potenciando su desarrollo en el fútbol europeo. Su alcance en audiencias y redes sociales también refleja una evolución constante, respaldada por una comunidad de seguidores en expansión.

Lorenzo Aldobrandini, Director de Patrocinios del Sevilla FC, destacó que la alianza con PIN-UP refuerza la presencia del club en México y Latinoamérica, con el objetivo de estrechar la relación con los aficionados y generar oportunidades de crecimiento conjunto.

El acuerdo entre PIN-UP y el Sevilla FC busca ir más allá del patrocinio, ofreciendo a los aficionados una experiencia más cercana al club y a sus competiciones. La alianza abre la puerta a iniciativas pensadas para quienes siguen de cerca al equipo, con propuestas que conectan la pasión por el fútbol europeo con el mercado latinoamericano.