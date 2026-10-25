Pichichi de LaLiga de España: Mbappé marca doblete y ya incomoda a Raphinha

Barcelona, España.- El brasileño Raphinha (Barcelona) amplió su cuenta de goles hasta los trece, el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) logró su décimo y undécimo tanto y el argentino Julián Alvarez (Atlético de Madrid) anotó su primer gol de la temporada en LaLiga EA Sports, en la décima jornada de la competición. El liderato sigue en poder de Raphinha, que consiguió el 1-1 del conjunto azulgrana sobre el Real Madrid, por el que marcó antes y después Mbappé.

Hay dos tantos de diferencia entre la cima del extremo brasileño y la segunda plaza del atacante francés. El tercer escalón lo comparten Lamine Yamal, con el Barça, y Yassir Zabiri, con el Racing, ambos con ocho.

Hasta esta jornada no llegó, entre tanto, el primer gol del curso liguero de Julián Alvarez, que fue el goleador único que doblegó al Deportivo en el estadio Metropolitano. La sexta victoria consecutiva del Atlético de Madrid, que se ve más fuerte si el atacante argentino, su máximo anotador en las dos últimas campañas, empieza a batir la portería contraria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También fue el primer gol de Federico Redondo en esta Liga con el Elche, en el 0-3 de su equipo al Rayo Vallecano. En ese choque, su compañero Fer Niño sumó su quinta diana. En el Málaga, Adrián Niño ya lleva cuatro, tres en las últimas tres citas del torneo.