Real Madrid hace que Barcelona cierre una amarga semana al ganarle el clásico español

Barcelona, España .- Dos goles de Kylian Mbappé, uno de rebote y otro decisivo en el minuto 88, acabaron con la racha de invicto en la liga del Barça, que siempre fue a remolque en el partido y que acabó perdiendo (1-2) en su peor actuación en mucho tiempo.

Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, supo leer a la perfección la historia del partido y cortocircuitó al Barcelona, que nunca estuvo a su nivel, y tomó el Camp Nou, un escenario en el que los azulgranas habían encadenado 23 victorias desde mayo de 2025.

Salió mejor el Barça, pero el efecto control se diluyó en apenas cinco minutos. Dejó el Real Madrid que construyeran los centrales del Barça y ahí encontró el filón el equipo de Mourinho, con Gerard Martín como talón de Aquiles, solo Cubarsí creaba y los centrocampistas Rodri y Pedri no aparecían.

El Real Madrid sorprendió con la alineación de Bernardo Silva en la media. Puso a cuatro de los nuevos fichajes, le dio libertad a Guler y lo confió todo al trabajo de Bellingham, la velocidad de Mbappe y el desborde de Diomande.

Pero el partido nació espeso y en el juego de errores, el Madrid se sintió cómodo y en una duda de Pedri, Arda Guler dio el primer aviso en el minuto 5. Los dos equipos se sentían mejor en la recuperación y el ataque directo, mala cosa para el Barça en este cambio de roles.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sin juego combinativo, con un Pedri desconocido y con las pocas apariciones de Lamine Yamal y algún destello de Raphinha, Gordon capitalizó las acciones ofensivas locales. De hecho, todo el juego se movía por esa banda, donde Arda Guler fue el faro de los de Mourinho.

El turco apareció en el minuto 18, con un buen remate despejado por Joan Garcia, y a partir de entonces el Barcelona, con Raphinha como protagonista, aunque sin creación, sí tuvo más llegada, aunque el partido estaba donde quería Mourinho.

Raphinha, en el minuto 22, tras una jugada de Pedri, de nuevo el brasileño en una acción de Gordon (24) y otra vez el máximo goleador de la Liga (m.33) en un disparo junto al palo hicieron pensar que el Barça podía adelantarse, pero nada más lejos de lo que ocurrió.