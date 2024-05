Pedro Troglio y los detalles de cómo se dio su llegada a Olimpia

Olimpia venía de seis torneos seguidos (tres años) sin saborear una copa y Osman se tomó el atrevimiento para tentar a un adiestrador de reconocido cartel en su natal Argentina.

“Me llama Osman y me dice: ‘Mire, yo soy el gerente del Olimpia, ¿usted vendría a dirigir a Honduras?’. Cuando me preguntó, yo le dije: ¿Y por qué no iría a Honduras? Económicamente no era mejor que en Argentina”, rememora el originario de Luján, Buenos Aires.

Así se empezaba a cocinar el fichaje del adiestrador que llegaría para marcar una época en Olimpia y en el balompié catracho. Las vitrinas blancas estaban ávidas de copas.

