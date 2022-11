Pedro Troglio: “Es para mis viejos que están el cielo y ese tiro libre lo empujaron ellos desde arriba”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La noche del 2 de noviembre ya tiene una historia muy especial en los libros del Olimpia y es que el entrenador argentino Pedro Troglio alzó y consiguió el título que tanto se le había negado, la Liga Concacaf.

Feliz de oreja a oreja, nostálgico por sus padres y satisfecho con el trabajo de sus jugadores se mostró en la conferencia de prensa el estratega del Olimpia, Pedro Troglio.

ENTREVISTA

¿Qué significa esa noche para usted y sus jugadores debido a qué tanto había buscado este título?

Sí. Veníamos de un tetracampeonato, nos había sido esquivo, injustamente la primera eliminación con Saprissa, la segunda por penales con Alajuelense, la otra por eliminación y esta tenía que ser.

Nos tocó un calendario durísimo desde que empezamos a que terminamos jugando con grandes equipos y hemos pasado una definición bárbara eliminando a grandes equipos en el medio.

¿A quién le dedica este título?

Para mí, para mi gente, jugadores, hinchas, dirigentes, para Alejandra mi esposa, mis hijos, a mi viejos que está en el cielo, que seguramente me están dando, seguramente ese tiro libre lo empujaron ellos desde arriba. Así que estoy feliz, me faltaba esto y bueno, es uno de los días más lindos que viví en el fútbol.

¿Con qué momento puede comparar esta felicidad? y aparte esa llamada la hizo dentro de la cancha

Esa llamada lo hice para mi esposa, luego para mis hijos. Y, bueno, son los que más sufren los que no están con vos, los que están lejos, los que quieran estar acá, entonces me parece lo más justo que lo primero que hagas llamar a mi esposa, que es la que se está bancando todo este tema, mi familia y bueno nada, estoy feliz, la verdad que hemos coronado algo muy bueno.

Cuando volvimos decían las segundas vueltas no son buenas, a veces son buenas también. También viví mucho tiempo que no nos daban todo por eliminado, así que bueno, gracias a Dios estamos en el lugar que queremos estar para toda la gente, para mí y para el presidente, para todos los hinchas, los jugadores que han hecho un esfuerzo terrible. Fue una llave durísima. Dónde podríamos haber liquidado en casa, donde terminamos sufriendo el segundo gol sobre la hora y bueno y hoy nos tocó a nosotros sólo sobre la hora y poder sacarse diferencias.

¿Qué pensó en ese medio tiempo cuando el Olimpia iba cayendo y emocionalmente que le dijo a los jugadores?

Yo creo que el primer tiempo fue injusto me parece del resultado porque nosotros no habíamos sufrido un tiro al arco salvo el tiro de tiro libre y en la pelota parada y habíamos generado más dificultades. Estábamos has mejor. El dos a uno me parece que fue demasiado premio para la Liga y el segundo tiempo, si bien no te generaban tanto, salvo a lo último con el tiro ese que pegó en el travesaño.

Y la pelota parado con los jugadores muy altos y es el déficit más enorme que hemos tenido en esta en esta llave, pero en el entretiempo a nada que que estábamos todos que estábamos empatados a 2, igual estuvimos muy imprecisos del segundo tiempo, recién nos acomodamos faltando 15 minutos, que es cuando llegó el gol de alguna situación más, pero fue un segundo de tiempo, de mucho nervio y vale creo que en la llave entera, creo que tuvimos una merecido resultado.

Sobre si se le descontroló el partido y que buscaba con los cambios realizados

Tuvimos 90 minutos muy buenos en Honduras y tuvimos minutos iniciales muy buenos más allá del resultado. Pero tenía la pelota ellos e igual la perdían muy rápido. Los últimos 15 minutos empezamos a generar con jugadores más frescos y nos pudimos alejar un poco del arco y ahí llegó el gol de tiro libre , con un poco de fortuna, claramente. Pero creo que en líneas generales, en lo que fue la llave y la diferencia de Honduras, fue justo.

¿Este título pone a Olimpia una vez más como el más grande de toda Centroamérica?

Yo creo que somos uno de los más grandes como otros de Centro América y eso se lo dejo a la gente, que la gente juega contra hinchas de otro club. La Liga con un estadio lleno y hermoso y es algo que me había pasado con Saprissa, con Comunicaciones Guatemala , pero sé que somos, pero somos un equipo grande. La tercera fue la tercera fue la vencida y la conseguimos.

Pero eso es de la gente. Por eso estoy acá y me vine desde Argentina, porque sé que estoy en un gran club y bueno nos pone donde nos tienen que poner, ahí arriba con un montón de equipos del fútbol centroamericano.

Se vivió una película y tuvimos la suerte de ser de la buena

Todas las películas juntas, esperas que cuando Menjívar saca la pelota y pega en el poste, decís bueno, puede ser que tengamos una y lo hagamos o puede ser que te hagan una y te eliminen. Miras miles de películas en ese momento y por suerte salió la del gol y a cinco minutos para salir campeón.

Alajuelense fue un rival durísimo, allá merecimos ganar por un poco más también generó problemas y acá con su gente fue complicado, pero bueno. De manera que hemos defendido bien, hemos tenido mucho corazón. Se gana de todas las maneras, no importa cómo ganar, si se puede ganar hermoso es mejor, pero lo importante es ganar.

¿Salieron bien los cambios?

En el fútbol a veces los cambios salen bien y esta vez fue así y por eso hemos podido recuperar el partido ahora que estamos felices hemos vivido un momento bárbaro. Es una relación muy fuerte que tenemos una relación de amigos con los jugadores, dirigentes e hinchas. Hay que ir al hotel a descansar porque el domingo tenemos un clásico para ganar para quedar en la punta.