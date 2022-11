“El único responsable soy yo”: Fabián Coito tras perder ante Olimpia

Asimismo, el exentrenador de la Bicolor mencionó que hablará si sigue o no con el director deportivo de la institución Manuda.

Fabián Coito inició respondiendo de su continuidad con la Liga al no poder ganar uno de los dos títulos en competencia.

Bronca por no ganar

Además, el uruguayo reveló que se sintió con bronca al no poder ganar la final internacional, en su estadio, con su gente.

“Acá no nos eliminaron. Acá nos ganaron la final. Es un partido que perfectamente nos estaba respondiendo, estábamos más cerca de lograr el tercero que el empate de ellos. Con respecto al duelo, siempre queremos ganar de acuerdo a la institución de la historia de la grandeza de la Liga Deportiva Alajuelense. En el torneo lo hicimos, enfrentamos a una gran institución. En el torneo local llegamos hasta semifinales y hay elementos que no es el momento para analizar, donde también enfrentamos a un gran rival. Yo siempre quiero ganar y cuando no se puede nos queda la bronca el deseo de haberlo logrado”, enfatizó el DT del Alajuelense.

