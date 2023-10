Atala explota contra fichajes tras eliminación: “Así como vinieron se pueden ir”

Vigevani, en conferencia de prensa tras la derrota ante el CAI, manifestó que la eliminación de su equipo no era un fracaso.

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ.- El ambiente en Motagua al parecer no es el mejor tras la eliminación del equipo hondureño en la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Si considero esto como un fracaso, no me puedo dedicar al fútbol, solo tuve ocho días de trabajo con este grupo, para nada lo miro así”, expresó el entrenador de Motagua en entrevista con AS-Sports HN.

Atala disparó con todo contra los fichajes que llegaron para esta nueva temporada y habla hasta de salidas si las cosas no mejoran.

“Sí tienen que haber muchos cambios muy marcados dentro del grupo, dentro del equipo, ayer nos dimos cuentas de muchas cosas, hay mucho jugador que han venido al equipo, que venían de perfiles de clubes que no han tenido competencia internacional y que no están a la altura de jugar este tipo de torneos, se los digo públicamente por qué es la verdad y no podemos esconderlo y estar enfrentando a los aficionados que realmente miran eso”, resaltó el dirigente de Motagua.

Y siguió: “Así como vinieron se pueden ir del equipo muy pronto si no levantamos el nivel, si no tenemos otra personalidad, si no tenemos otra cara, porque la verdad que lo de ayer fue desastroso”.

A Motagua ahora solo le queda disputar el repechaje y buscar la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.