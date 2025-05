Patón Mejía atiza contra Olimpia y lanza fuerte dardo para Menjívar: "Buba es el mejor portero"

El exjugador de Olimpia no escondió su molestia por la caída en suelo capitalino donde la máquina no pudo dar el batacazo tras perder por 6-2 en el marcador global en la gran final.

Tegucigalpa, Honduras.- German "Patón" Mejía no tuvo notoriedad en el torneo Clausura 2025 , porque Jack Baptiste anduvo en un nivel superlativo en todo el campeonato. Así lo declaró el volante de contención, quien no pudo sumar otra presea más a su envidiable trayectoria.

¿Se arrepiente el salir de Olimpia? "No, fueron decisiones que tomé, estaba en un nivel bueno en Costa Rica, pero me tocó venirme por mi familia, porque nació y mi hija y quería verla crecer".

¿Pesa el Nacional? "Teníamos que traer una buena ventaja, te puede pesar, pero no podemos babear como digo yo. La verdad que cuando pusimos el 1-1, si usted vio a Olimpia no crea que este Olimpia es el de Troglio, este equipo duda, tuvo mucha duda en el torneo, te genera en San Pedro pocas acciones, es un Olimpia dudoso y todos los saben. Como el Olimpia de Troglio es muy poco, es una final que hubo muchos goles, pero el Olimpia de Troglio era más respetado, ahorita ellos dudaban, pero no pudimos superarlos en la final".

¿Este Olimpia de Troglio es más débil? "Ustedes lo tienen que saber, lo han analizado, ellos dudaron en San Pedro Sula y dudaron aquí, pero tenemos que estar fuerte en todo. Y cuando cayó el 1-1 ellos estaban dudando, nosotros tuvimos, pero al Olimpia no podes perdonarlo".

¿Se ve campeón en el fútbol hondureño? "Yo siempre he dicho que soy un ganador, voy a seguir peleándola, me quedan seis meses en la máquina y no me voy a cansar hasta que saque campeón a Real España".

¿Le faltó grandeza a Real España? "No faltó grandeza, nos caímos porque este equipo depende mucho de Jack Baptiste, es un jugadorazo, por eso estaba en la banca, me ganó mucho. También dependimos mucho de Franklin Flores, se nos cayeron soldados, no podés tener solo jóvenes. Olimpia te mete a Alberth Elis, te mete a Michaell Chirinos, esto es de tu a tu y se te caen los soldados, pues ahí están los resultados".

¿Qué opina de las críticas a "Buba" López? "No, para mí siempre ha sido el mejor portero de Honduras. Aquí hace tres años a Menjívar lo abucheaban, ahora es el mejor del mundo, hay errores".

¿Quién es mejor, Buba o Menjívar? "Para mí es el mejor portero de Honduras, Buba es el mejor portero, pero hay errores que siempre pasan".