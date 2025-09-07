Real España no perdona y derrota al Olimpia en amistoso en New Orleans

New Orleans, Estados Unidos.- El Real España no perdonó y derrotó al Olimpia de Eduardo Espinel en un partido amistoso realizado en suelo norteamericano.

El equipo de Jeaustin Campos pudo superar a los 'Albos' con solitario gol del defensor Edson Danilo Palacios en la cancha del estadio Joe Yenni.

El único tanto llegó cuando casi finalizaba la primera parte, en el segundo tiempo el equipo de Espinel se fue encima en busca de ese gol que le diera el empate, pero al final no pudo.

Este partido se realizó sin varios jugadores estelares ya que están concentrados en la Selección Nacional de Honduras para los partidos eliminatorios ante Haití y Nicaragua.

Olimpia y Real España se habían enfrentado el pasado 16 de agosto en el estadio Morazán y empataron 0-0 en duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Ahora el Real España se alista para enfrentar al Victoria este miércoles 10 de septiembre por la jornada 8 del torneo Apertura, mientras que el Olimpia lo hará ante Génesis PN el viernes.