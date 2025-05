¡Sorpresa! Anuncia que deja el Olimpia pese a coronarse campeón en Honduras

Fue el mismo jugador que anunció su destino una vez concluya su contrato con el Olimpia , y se trata del defensor argentino Óliver Benítez, quien no contará más para Espinel.

"Me voy porque tengo a mi esposa embarazada, no creo seguir, lo veo muy complicado, me voy", decía Benítez a los micrófonos de HRN.

El defensor llegó con Pedro Troglio en el banquillo y se quedó con Espinel buscando una oportunidad, pero no tenía su total confianza.