Olimpia llega con todas su figuras a SPS para enfrentar a Marathón en final de Liga Nacional

El esperado choque entre Verdolagas y Leones se disputará este domingo en el estadio Olímpico Metropolitano, con inicio programado a las 4:30 de la tarde, en un escenario que promete lucir a reventar debido a la alta expectativa generada por la campaña que han realizado ambos equipos en el presente certamen.

San Pedro Sula, Honduras.- El Club Deportivo Olimpia se instaló este sábado en horas de la tarde-noche en un reconocido hotel de la ciudad de San Pedro Sula, donde afina los últimos detalles de cara al juego de ida de la Gran Final del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras ante el Marathón .

La llegada del conjunto Albo a la capital industrial de nuestro país se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con total hermetismo y resguardos por elementos de la Policía Nacional.

En contraste, el equipo de Pablo Lavallén abrió las puertas de su sede de entrenamiento durante la tarde, donde jugadores y cuerpo técnico atendieron a los medios de comunicación, mostrando confianza y optimismo de cara al duelo ante uno de sus históricos rivales, respaldados por su afición y la localía.

Olimpia llega motivado tras una sólida campaña y con la experiencia de múltiples finales en su plantel, consciente de que un resultado positivo en San Pedro Sula podría marcar la diferencia y permitirle encarar con mayor tranquilidad el partido de vuelta, programado para el miércoles 7 de enero en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El ambiente previo al encuentro es inmejorable. En las últimas horas se confirmó que ya se ha vendido más del 70 % de los 30 mil boletos puestos a disposición del público, por lo que se espera un lleno total en el Olímpico Metropolitano, con un marco espectacular y una afición que promete jugar su propio partido desde las gradas.