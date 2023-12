Presidente de Olancho adelanta siete fichajes que tiene para el Clausura 24

Ando lleno de optimismo, no le puedo mentir, pero ese optimismo depende de la mano poderosa de Dios y de la actitud de los jugadores. Yo estoy convencido de que el 50% o menos, el triunfo de un equipo depende de la actitud del jugador. Yo he visto equipo que uno a uno es superior a otro, pero el otro anda lleno de optimismo, el mismo caso del Génesis. Y este Potros anda con optimismo, pero nos ha hecho falta un definidor, pero nosotros tenemos la esperanza.

¿Hace falta Agustín Auzmendi?

Claro, pero en el fútbol unos llegan y otros se van. No hay problema, pero para el otro torneo, se dará cuenta de los siete jugadores referentes que traemos a Potros, porque a mí no me gusta participar, me gusta competir. En el próximo torneo vamos por el campeonato y, aún en este, no se descuiden porque Olancho FC está acostumbrado a ganarle a los grandes.

¿Esos siete jugadores son del campo nacional o internacional?