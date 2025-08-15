  1. Inicio
  2. · Deportes

Oficial: Supremo confirma estadio para el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

El reconocido creador de contenido acabó con los rumores y este será el coloso encargado de albergar la vuelta del partido de tiktokers en San Pedro Sula

  • 15 de agosto de 2025 a las 13:43
Oficial: Supremo confirma estadio para el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

Los creadores de contenido catrachos cayeron en la ida.

Foto: Supremo.

San Pedro Sula Honduras.- Este viernes en horas de la mañana había surgido la incógnita por parte de los organizadores del partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador en cuanto a la sede del compromiso.

Ante el rotundo éxito con la venta de boletería, misma que se agotó en un par de horas después de su lanzamiento, se analizó cambiar de sede y hacer a un lado el estadio Francisco Morazán de San pedro Sula.

"Me contactaron tres equipos": Tiktoker hondureño revela que podría jugar en Liga Nacional

Supremo y compañía estudiaron la posibilidad de trasladar el evento para el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, recinto que cuenta con mayor capacidad de aficionados (37,000 personas).

Pero en las últimas horas se ha confirmado por parte del mismo Supremo que el juego de creadores de contenido del próximo viernes 22 de agosto será en el Morazán. "Siempre será en el Morazán", escribió en una publicación de Diario La Prensa.

Presidenta Xiomara Castro busca intervenir en partido de tiktokers: La respuesta de Supremo

Además, el reconocido influencer catracho colgó en sus redes sociales un video en el que se le puede ver inspeccionando los camerinos del coloso ubicado en el centro de la capital industrial del país.

Cabe recordar que en el partido de ida los hondureños cayeron por un marcador de 3-2 ante El Salvador y este duelo de vuelta se ha catalogado como "La revancha".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Gilmer Barralaga

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias