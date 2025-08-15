Oficial: Supremo confirma estadio para el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

San Pedro Sula Honduras.- Este viernes en horas de la mañana había surgido la incógnita por parte de los organizadores del partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador en cuanto a la sede del compromiso. Ante el rotundo éxito con la venta de boletería, misma que se agotó en un par de horas después de su lanzamiento, se analizó cambiar de sede y hacer a un lado el estadio Francisco Morazán de San pedro Sula.

Supremo y compañía estudiaron la posibilidad de trasladar el evento para el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, recinto que cuenta con mayor capacidad de aficionados (37,000 personas). Pero en las últimas horas se ha confirmado por parte del mismo Supremo que el juego de creadores de contenido del próximo viernes 22 de agosto será en el Morazán. "Siempre será en el Morazán", escribió en una publicación de Diario La Prensa.