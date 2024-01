Denil Maldonado y el Atlanta United ¿Nuevo equipo de MLS 2024?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Denil Maldonado no ha renovado su contrato con Los Ángeles FC por lo que su futuro en la Major League Soccer ( MLS ) en 2024 se ha convertido en algo incierto a pesar de su deseo por continuar en el fútbol estadounidense.

“Los Ángeles tiene la opción y para mí ellos son la primera opción; la verdad que no he tenido plática... como lo vuelvo a repetir Los Ángeles tiene la opción, yo estoy de vacaciones, mi representante es quien maneja el tema”, explicó.

Además, habló de las posibilidades de entrar a otro equipo, “Yo la verdad todavía no tengo nada en concreto... y si Dios lo permite y me quedo (en el extranjero), pues gloria a Dios, si no, pues veremos qué ofertas pueden salir”.