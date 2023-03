Ninrod Medina palpita duelos ante Olimpia y Tigres y manda mensaje a Diego Vázquez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ninrod Medina, entrenador del Motagua , dejó en claro que su equipo saldrá con su mejor once para los cruciales partidos que se le avecinan ante Olimpia (sábado) y Tigres (miércoles).

“La línea es muy fina, aquí no nos metemos presión ni nos volvemos loco por un resultado. No tiene por qué repercutir (ante Tigres) el resultado que se dé contra Olimpia porque son juegos diferentes, aquí los técnicos no necesitamos estar insistiendo o metiéndonos porque los jugadores ya viven lo que es un clásico”, aseveró Ninrod.

Y agregó: “Estos días (parón) nos ayudaron mucho. Esperemos afrontar los dos torneos con nuestras mejores armas y escoger un once que nos represente bien en ambos juegos, verán a un Motagua entregado y con los ánimos al tope en estos partidos. Enfrentaremos a estos equipos con nuestras mejores armas”.

“La afición tiene que apoyar, si su manera de criticar es ausentarse en los estadios, ahora no es lo adecuado. Los platos están dados para que puedan ir a los juegos y queremos un estadio azul porque eso nos llevará un sentimiento que nos pueda dar algo mejor dentro de la cancha”, pidió el técnico de Motagua.

”Hay que ser realistas. Nosotros venimos de dos procesos con técnicos diferentes, no es un problema de ahora, es un problema de base de hace años. El actual cuerpo técnico, del cual fui y aún me siento parte, llegó a la Selección (mayo 2022) y en el lapso de un mes se cumple algo para lo que se le contrató, clasificar a la Copa Oro, estp después de haber tenido muchos partidos sin ganar, con un ambiente y eliminatoria negativa. Allí ya hay un trabajo dado. Ahora en este último juego (ante Canadá) puede no gustarle a nadie por el funcionamiento del equipo, la situación de juego dejó una sensación negativa, pero hay que ver más allá de lo malo, ya que se pierde y todo se quiere ver mal”, dijo en primera instancia Ninrod.

Medina cerró con: “Si Honduras quiere tener un cuerpo técnico de élite, primero debe cambiar una base, y eso no está ni en el técnico o en el jugador, sino en tener mejores canchas, preparación e instalaciones y de allí apuntar a algo claro. Lo económico también pasa por un factor complejo. No podemos botar todo lo bueno que ha hecho el cuerpo técnico actual por este partido (4-1 en Canadá), porque anteriormente (Fabián) Coito y (Bolillo) Gómez tuvieron mejores condiciones y se les dio un total apoyo y las cosas no se dieron. Siento que (Con Diego) se han hecho buenas cosas”.