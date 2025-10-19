Murió Doug Martin, excorredor de Tampa Bay Buccaneers, a los 36 años

Tampa, Estados Unidos.- Doug Martin, excorredor dos veces Pro Bowl con los Tampa Bay Buccaneers de la NFL, falleció a los 36 años, lamentó el equipo este domingo.

"Nos entristece profundamente enterarnos del repentino e inesperado fallecimiento de Doug Martin.

Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos aquellos a quienes Doug conmovió a lo largo de su vida", escribieron los Buccaneers a través de un comunicado.

El fallecimiento de Martin lo dio a conocer más temprano su familia, aunque no especificó las causas.

"Con gran pesar les informamos que Doug Martin falleció el sábado por la mañana. La causa de la muerte aún no está confirmada. Les rogamos que respeten nuestra privacidad en este momento", fue el mensaje que publicó la familia del jugador.

Doug Martin impactó en la NFL desde su llegada a los Bucs, equipo que lo seleccionó en la primera ronda del Draft 2012.

En su primer partido en aquel año superó las 100 yardas desde la línea de golpeo; en la semana ocho de aquella campaña hizo historia al correr para 251 yardas y cuatro anotaciones, una marca de la franquicia.

Al final de su año de novato sumó 1.454 yardas por tierra y 11 anotaciones, además logró 472 yardas por recepción."Desde su histórica temporada de novato en 2012 hasta sus múltiples selecciones al Pro Bowl durante sus seis temporadas como Buccaneer, Doug dejó una huella imborrable en nuestra franquicia", recordó el equipo.

En el 2016 el corredor fue suspendido por cuatro partidos por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento.

El nacido en Oakland, California, dejó a Buccaneers en la campaña 2017; se retiró al final de la temporada 2018 en la que actuó con los Raiders.

En siete años en la NFL acumuló 5.326 yardas y 30 anotaciones; por aire sumó 1.207 yardas y dos touchdowns.

Sus registros con Tampa Bay lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos por la afición, algo que no olvidó el equipo en su despedida.

"Fue un jugador favorito de la afición durante su etapa en Tampa Bay y fue reconocido como uno de los 50 mejores Buccaneers de todos los tiempos por sus numerosos logros", concluyeron los Bucs.