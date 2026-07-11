Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que jugó el Mundial 2026

Ciudad del Cabo, Sudáfrica.- El fútbol sudafricano y el mundo del deporte se encuentran de luto tras confirmase la muerte de Jayden Adams, centrocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns, quien falleció a los 25 años pocas semanas después de disputar el Mundial 2026. La noticia fue confirmada por familiares del jugador y por el sindicato de futbolistas sudafricanos (SAFPU), que expresó su pesar por la pérdida del mediocampista. Adams fue una de las figuras que formó parte de la histórica actuación de los "Bafana Bafana" en la Copa del Mundo, donde Sudáfrica logró avanzar por primera vez en su historia a la fase de eliminación directa de un Mundial.

El futbolista tuvo participación en los primeros encuentros del torneo, donden fue titular en el debut ante México, partido que terminó con derrota 2-0 para los sudafricanos en el Estadio Azteca. También jugó frente a República Checa, duelo que finalizó con empate 1-1 en Atlanta. En el último partido de la fase de grupos ante Corea del Sur, Adams ingresó en los minutos finales de la victoria por 1-0 que permitió a su selección conseguir la clasificación histórica.

Su abuela falleció previo a un partido