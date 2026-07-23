Muere el futbolista uruguayo Bruno Betancor a los 22 años

Montevideo, Uruguay.- El futbolista uruguayo Bruno Betancor, campeón con el Peñarol en la temporada 2023 y quien actualmente defendía al Deportivo Italiano, falleció a los 22 años a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Así lo informó ese club en redes sociales y lo confirmó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales en un comunicado en el que expresó sus condolencias por lo sucedido.

Tras conocerse la noticia, varios clubes de Uruguay lamentaron el fallecimiento del deportista que en la temporada 2024 defendió al Everton de Chile.

"El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año", indicó el Aurinegro en un comunicado.