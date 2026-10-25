Mourinho: "Puedes ganar con suerte, defendiendo mucho, pero ganamos con todos los méritos"

Barcelona, España.- El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, alabó "el gran partido" de su equipo ante un rival de gran nivel, el Barcelona (1-2), y dijo que fue una victoria conseguida con "tranquilidad y con todos los méritos". "Ha sido un gran partido, un partido de alto nivel, con dos equipos que jugaron para ganar y que en nuestro caso hicimos un partido extraordinario", dijo en la rueda de prensa después de ganar 1-2 en el Camp Nou.

El portugués destacó la organización y la concentración de los suyos. "Jugamos con mucho coraje, ante un adversario que presiona mucho. Hemos tenido buenas opciones para el 0-2 en el inicio del segundo tiempo, después el Barça tuvo una buena reacción, pero con el 1-1 no hemos perdido nunca la tranquilidad", insistió. Mourinho también destacó la actuación del árbitro, aunque se quejó porque desde el VAR no advirtieron de una acción de Joao Cancelo sobre Yan Diomandé que a su juicio mereció la roja para su compatriota.

"De este partido podíamos salir a 3, 6 o 9 puntos. Salir a nueve hubiera sido psicológicamente pesado, a 6 hubiéramos salido equilibrados, pero salir a 3 es diferente. El modo en el que ganamos es importante. Puedes ganar con suerte, defendiendo mucho, pero ganamos con todos los méritos", insistió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Preguntado sobre la alineación de Bernardo Silva en el centro del campo, Mourinho recordó que lo conoce bien, pero que necesitaba ver cómo se integraba en la dinámica del equipo, después de tres meses en un equipo nuevo. "Nunca diré que alguien sea indiscutible, porque la plantilla es muy buena y muy completa. Todos están preparados para jugar", insistió el técnico merengue, quien destacó el trabajo del portero ucraniano Andryi Lunin, que tuvo que sustituir al belga Thibaut Courtois, enfermo.