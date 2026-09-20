Mourinho arremete contra árbitros tras derrota de Real Madrid y polémica del caso Negreira

El entrenador portugués centró su comparecencia en el impacto que tuvieron en el desarrollo del juego las rojas no mostradas a Kang-in Lee y Romero en la primera mitad, además de comentar la expulsión de Huijsen y la situación del campeonato liguero.

Madrid, España.- El técnico del Real Madrid volvió a acaparar los focos en la rueda de prensa posterior al derbi madrileño frente al Atlético de Madrid . Tras la derrota sufrida en un choque envuelto en la polémica, José Mourinho criticó duramente las decisiones arbitrales de Ortiz Arias en el campo y de Trujillo Suárez en la sala VOR, cuestionando el criterio en las acciones donde los madridistas reclamaron expulsiones y la designación arbitral del encuentro.

Mourinho arrancó de forma contundente al valorar el impacto arbitral en el desarrollo del partido: "Podríamos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Después once contra diez podemos imaginar lo que serían 50 minutos 11 contra 9, y me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores que lo han dado todo. ¿Quién tiene que estar feliz? Obviamente la gente del Atlético porque tienen que estar muy felices con los puntos, es el Comité de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño."

A continuación, cuestionó la experiencia del colegiado principal y la designación previa al choque: "Una semana antes del partido se sabe quién es el árbitro, cuando según dicen es 24 horas antes. Después llega un árbitro con 41 que no tiene internacionalidades, no será porque es un gran árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es como la de los años 80 que ya se ve muy poco."

También dirigió sus palabras hacia el árbitro asistente de vídeo (VAR), señalando sus antecedentes en partidos del conjunto blanco: "Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado en la primera roja y creo que no le ha llamado en la segunda que es más grave que en la primera, ese señor Trujillo tiene una historia completa con los partidos del VAR del Real Madrid. La temporada pasada la Real Sociedad, en la Copa, Osasuna, Girona... Es un VAR que tiene mucha historia y si al pobre árbitro si puede decir que no tiene experiencia para venir a un derbi, para este año no hay presión, porque en Las Rozas no hay presión. O hay una presión que nosotros no sabemos."

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Para concluir su balance sobre el estamento arbitral, Ironizó sobre las coincidencias en los últimos partidos: "Me gustaría salir de aquí con una victoria y sin tener que hablar. Llevo tres meses y no estoy en esta dirección, pero dos rojas contra el Elche y ganamos, dos rojas hoy... Es un poco más difícil. Esta combinación, un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeños y el señor del VAR que tiene una gran historia, enhorabuena al Comité de designación arbitral."

Al ser preguntado por la acción en la que Huijsen terminó expulsado, el preparador reconoció no haber visto la repetición en televisión: "Confieso que no he visto la repetición, y estaba muy lejos de mí para poder tener un juicio. Me dicen que la falta se inicia fuera del área. Si es dentro, es penalti y si hay una actitud obvia de empujar, en ese caso sí sería expulsión. Pero estamos hablando de un derbi en el primer tiempo de 11 contra 9. Y luego ha sido un derbi de 11 contra 10. Si hubiera sido 11 contra 9, podemos imaginar cómo podría haber acabado.|

Sobre las posibilidades del equipo para pelear por el título de Liga pese a los contratiempos, afirmó: "Si nos dejan en paz y tranquilos, y nos dejan competir en igualdad de condiciones con todos, falta mucho. No quiero ir lejos, no quiero decir que esto estaba preparado. No quiero pensar en eso, quiero pensar en que se han equivocado."