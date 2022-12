“Tenemos la obligación de ganar”: Asistente técnico de Motagua previo a la gran final

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Leonardo Torres, asistente técnico de Hernán Tota Medina, detalló lo que se vive dentro del ciclón azul de cara a la final más importante del año. El entrenador motagüense no estuvo presente en la conferencia de prensa, pero sí su mano derecha quien explica que será un partido complicado ya que llegan con desventaja. + Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector Pese a ello explicó las claves que el Motagua tendrá que descifrar para doblegar a un Olimpia que está muy cerca del título de Liga Nacional.

-CONFERENCIA DE PRENSA-

¿Les consultaron si les parece bien jugar en La Ceiba?

Siempre nos preguntan, pero somos conscientes de que hay que jugar donde sea cuando se nos presente y vamos a estar preparados para esto.

Futbolísticamente, ¿en cuáles detalles han enfocado el trabajo para la final de vuelta?

El partido se desarrolló, duelo cerrado, creo que va a ser un partido parecido de cara al juego de vuelta, cuando se habla de detalles, se menciona el tema de la pelota parada, una distracción que pueda ocasionar uno en algún movimiento y no tenerlo uno mismo para que el equipo rival lo aproveche. Estos tipos de partidos en las finales no pasa porque sea conservador, si no porque sea precavido. Sabemos que va a ser un partido donde tenemos más la obligación, un poco más en cuanto a Olimpia sobre el tema de los goles, estamos confiados, hemos trabajado en la semana, nos quedan dos días de trabajo, vamos a hacer un buen cotejo, tenemos plena confianza que podemos lograr lo que queremos.

¿Cuándo ve los rostros de los jugadores, qué lectura saca de cara a la gran final?

Los muchachos están bien, este grupo de jugadores entienden que ya tienen muchas finales jugadas, este grupo de jugadores creo que en la historia del club Motagua es a donde más finales han disputado, ya tienen la experiencia para afrontar este partido, están con confianza, sabemos que es un partido difícil enfrente, lo vamos a trabajar para lograr el resultado que queremos.

¿Qué se habla de la Tota Medina tras la expulsión y las polémicas en el juego de ida?

No, nosotros hablamos de cuáles son la mejor opciones de juego, de los futbolistas que se van a poner en el campo, del tema arbitraje no hablamos, sabemos que uno está expuesto a los errores porque son seres humanos y entendemos que uno en un partido el temperamento de cada uno es distinto, las acciones de cada uno son consecuencia de lo que se está viviendo en el momento, amerita que por ahí uno esté más tenso con las reacciones, pero confiamos plenamente que no habrá algo externo por el resultado final.

¿Qué tipo de charla le darán al jugador para estar fríos en la final?

El tema emocional va de lo que significa una final, uno siempre dice que no cualquiera juega una final, muchos jugadores pasan su carrera y no llegan a jugar una finalísima. En el caso nuestro con Hernán nos ha tocado jugar finales, uno sabe lo que representa estar en una final emocionalmente. ¿Cómo lo vamos a manejar emocionalmente? No te lo puedo decir ya que el haber estado en una situación como esta hace que sepa cómo manejarlo.

¿Tendrá variantes el Motagua para el duelo del sábado?

Tenemos claro que los 11 que vayan a entrar tendrán que estar preparados. Los jugadores saben lo que representará este partido. Hoy en día no te lo podría decir porque no me corresponde decirlo. ¿Hasta dónde existe ese compromiso de parte de los jugadores con la institución ya que están a las puertas de tocar la gloria o volver a una realidad difícil?