Miguel Falero dispara tras ser sancionado por la Comisión de Disciplina

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Miguel Falero, técnico del Real España, se llevó media conferencia de prensa hablando respecto a la multa de 30 mil lempiras que le cayó por parte de la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional por declaraciones donde se quejó del arbitraje.

El entrenador uruguayo se extendió sobre el tema y advirtió que no volvería a hablar sobre los jueces, pues entiende que “es una tiranía” que le pongan un “tapabocas” cuando quiera expresarse.

”Voy a hablar por última vez, pues como dicen algunos colegas, no hablaré de los jueces porque me sancionan. Ellos interpretan que en mi rol no puedo hacer un comentario sobre la actuación del juez, me cobran 30 mil lempiras por haber defendido acciones de dos de mis jugadores donde interpreto que fueron perjudicadas. Yo no creo que el árbitro lo haya hecho con mala intención, pero sí creo que puedo dar una opinión diferente a la Comisión de Disciplina respecto a los árbitros”, dijo inicialmente el DT del Real España.