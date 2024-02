Olancho FC presenta a Alexander López ¿Qué dorsal usará?

¿Cómo traduce este momento en su regreso al fútbol hondureño?

Es maravilloso el poder estar aquí, el sabe que no tiene que limitarse es algo que Dios siempre me ha dado la oportunidad de poder pedirle, nunca me ha limitado, el poder estar aquí es un reto en mi carrera futbolística, porque este equipo va para grandes objetivos, el país tiene sus equipos tradicionales, pero confiamos que Olancho va a ser un equipo tradicional en la Liga Nacional.