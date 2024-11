Árbitro del México vs Honduras fue parte del ‘Bartonazo’: Esto dijo el salvadoreño

3

Una coincidencia para el juego de vuelta, que se disputará este martes en el estadio Nemesio Diez de Toluca, es la presencia del canadiense Drew Fischer. Este árbitro es recordado por estar en el VAR durante aquel polémico encuentro, él fue quien dio las indicaciones al salvadoreño Iván Barton para agregar los minutos adicionales.

En aquel encuentro, Barton fue asistido por David Morán (asistente 1), Henri Pupiro (asistente 2) y Filiberto Martínez (cuarto árbitro), mientras que Fischer y Pierre-Luc Lauzière se encargaron del VAR.

“El árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo: tienes que agregar 9 minutos con 40 Segundos; pero yo decidí dar solamente nueve. Cuando se cumplieron los nueve minutos el VAR me llamó y me dijo Barton tenes que dar dos minutos más”, afirmó el árbitro salvadoreño a la Tribu FM.

Y agregó: “Di dos minutos más, en el minuto 10, México empata el partido, después la gente decía que era en el minuto 14, 15, 16 uno comprende la pasión no tiene nada que ver con la razón”.