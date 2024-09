Iván Barton rompe el silencio y habló del polémico México-Honduras: “El VAR me llamó...”

Honduras tuvo que ir al repechaje, el partido terminó 2-0 en favor de México, luego de un gol anotado cuando se cumplían 11 minutos de descuento. El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigió el encuentro.

El encargado de impartir justicia se llevó toda clase de insultos de los aficionados y el duelo fue tachado de robo por muchos sectores de prensa. Además de no aplicar el protocolo por gritos homofóbicos. El global terminó 2-2 y el Tri avanzó en la tanda de penales.

Casi 10 meses después, Iván Barton rompió el silencio y recordó lo que sucedió en el duelo controversial que envió a la Bicolor a un duelo de repechaje que finalmente perdió frente a Costa Rica.

“El árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo: tienes que agregar 9 minutos con 40 Segundos; pero yo decidí dar solamente nueve. Cuando se cumplieron los nueve minutos el VAR me llamó y me dijo Barton tenes que dar dos minutos más”, afirmó a la radio salvadoreña, La Tribu FM.

Y agregó: “Di dos minutos más, en el minuto 10, México empata el partido, después la gente decía que era en el minuto 14, 15, 16 uno comprende la pasión no tiene nada que ver con la razón”.