México vs Colombia EN VIVO: Hora y dónde ver partido amistoso en directo

Ciudad de México, México.- La selección mexicana inicia este sábado un nuevo proceso bajo el mando de Rafael Márquez en un partido amistoso ante una selección de Colombia que afronta una nueva era sin James Rodríguez.

Rafa Márquez, cinco veces mundialista como jugador y exauxiliar técnico de Javier Aguirre en el pasado Mundial, ha sido cobijado por medios y afición para continuar con lo construido por el 'Vasco' en busca de llevar a México a romper el techo de la mediocridad a nivel internacional.

El debut de Márquez será ante uno de los más fuertes rivales sudamericanos, la selección de Colombia, que en la Copa del Mundo anterior tuvo una actuación regular que la dejó en octavos de final.

El nuevo seleccionador mexicano deberá completar el relevo generacional en el fútbol de su país luego del retiro del guardameta Guillermo Ochoa y la última etapa de gente como el delantero Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, lesionado; y el capitán Edson Álvarez, quien se mantiene inactivo en el West Ham.

A cambio, el Tri tiene a nuevos valores como Gilberto Mora, un joven de 17 años que ya debutó en el pasado Mundial de manera destacada, lo mismo que Armando González, artillero de 23 años, también mundialista, que emigró al Olympiacos de Grecia.

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México se medirá a una selección colombiana que es liderada por el argentino Néstor Lorenzo, que para esta convocatoria tiene al menos 15 caras nuevas, un grupo de menores de 23 años y un nuevo capitán en Dávinson Sánchez, del Galatasaray de Turquía, ante el adiós de James Rodríguez.

Lorenzo confía en que la experiencia de Dávinson le permitirá ser la cara de fuerza y disciplina que su grupo necesita dentro del campo.

Entre la sangre joven a seguir en esta convocatoria está el joven Óscar Perea, de 20 años, del América de México, y Cámilo Durán, del Celtic de Escocia, quien a sus 24 años tiene la oportunidad de consolidarse como el delantero centro que su selección necesita.