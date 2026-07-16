Messi define a España como una selección enorme y anticipa una final muy igualada

La final entre España y Argentina llega con reconocimiento mutuo y una expectativa propia de las grandes citas. El domingo 19 de julio de 2026, a las 21:00 hora peninsular, el MetLife Stadium de East Rutherford reunirá a dos equipos de nivel sólido.

En la previa, Messi definió a España como una selección enorme, con grandes jugadores y juego reconocible. También indicó que conoce a varios de sus integrantes y que espera una final marcada por la igualdad.

Las palabras de Messi sobre España antes de la final

El elogio apunta al nivel de un rival que ganó 2-0 a Francia en semifinales. España llega con una trayectoria que ha reforzado su identidad y con recursos para asumir la iniciativa.



La valoración de Messi pone el acento en la calidad de los futbolistas españoles y en un sistema con referencias claras. Conocer a varios jugadores facilita una lectura de sus virtudes, aunque una final siempre introduce matices nuevos.



La conversación alrededor de apuestas España - Argentina acompaña una semana de atención máxima. El interés nace de una final mundialista inédita y del peso competitivo demostrado por ambos equipos.



España y Argentina se han enfrentado catorce veces, con seis victorias por lado y dos empates. Esa paridad histórica refuerza el respeto hacia un adversario al que los antecedentes no permiten reducir a una única lectura.

Por qué Messi espera una final del Mundial muy igualada

La previsión de un partido equilibrado se apoya en el recorrido de los dos finalistas. España venció 2-0 a Francia y Argentina superó 2-1 a Inglaterra, por caminos diferentes hacia la misma meta.



Cada semifinal exigió concentración y una gestión precisa de los momentos decisivos. España firmó una actuación sólida ante Francia, mientras Argentina resolvió un cruce de margen estrecho en la otra eliminatoria.



Por eso las apuestas Francia - Inglaterra forman parte de la conversación, porque la final tendrá una lógica propia, marcada por la tensión de un título y la necesidad de adaptarse a cada circunstancia, pero el partido que defina el tercer puesto también tiene su espacio



La igualdad no implica falta de iniciativa ni de personalidad. Los detalles, desde una recuperación hasta un cambio de ritmo, pueden decidir cuando ambos equipos disponen de argumentos para sostener su plan.

España llega a la final con una identidad reconocible

España ha alcanzado la última ronda con una manera reconocible de ordenar sus posesiones y elegir los ritmos. La victoria ante Francia confirmó la solidez de esa propuesta frente a una oposición exigente.



Una identidad clara ofrece referencias útiles cuando el partido cambia de tono. Los jugadores deberán conservar flexibilidad para interpretar los espacios y responder a un rival con experiencia.



La posibilidad de conquistar una segunda estrella mundial añade una motivación colectiva al recorrido. El título exige reunir otra vez precisión, energía y serenidad, sin convertir lo realizado hasta ahora en una garantía.

Argentina defiende el título con experiencia y capacidad de reacción ​​​​​​Argentina llega como campeona del mundo de 2022 y aspira a defender ese título. La experiencia de haber disputado una final aporta una referencia valiosa, aunque España obliga a preparar cada detalle.



El 2-1 ante Inglaterra dejó una muestra de resiliencia en un compromiso de alta exigencia. El resultado resume la capacidad de competir con un marcador apretado y de proteger las opciones en un contexto complejo.



La presencia de Messi añade una referencia futbolística y emocional, pero el desafío argentino será colectivo. Para defender el título, el equipo necesitará coordinación, calma y la capacidad de aprovechar los momentos propicios.

El respeto mutuo marca la previa de España y Argentina

Las palabras de Messi resumen una previa sin espacio para simplificaciones. Al reconocer la entidad de España, sus grandes jugadores y su juego, sitúa el duelo en un terreno de respeto.



El único precedente entre ambos en un Mundial fue en 1966 y terminó con victoria argentina por 2-1. El domingo será distinto porque representará la primera final mundialista entre España y Argentina.



El MetLife Stadium concentrará una atención internacional acorde a la magnitud del reto. A las 21:00 hora peninsular, dos selecciones de trayectorias propias disputarán una oportunidad única de cerrar el torneo con el título.



La igualdad que anticipa Messi será sometida a prueba en cada acción. España y Argentina cuentan con herramientas para competir bajo presión, un punto de partida que realza el interés de la final.