Mbappé afronta una pausa por su lesión de rodilla

Kylian Mbappé continúa con su recuperación después de lesionarse la rodilla izquierda con Francia el 25 de septiembre. Marcó el gol del 1-0 ante Turquía, intentó seguir jugando y terminó sustituido en el minuto 58. Un día después, el Real Madrid confirmó una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda y dejó su evolución pendiente. En los próximos partidos, esa incertidumbre también cambia la lectura previa de las apuestas , porque una ausencia o un regreso con minutos limitados altera mercados ligados al resultado y al propio delantero. El club no ha fijado una fecha oficial de vuelta.

La lesión apareció en la jugada decisiva

Mbappé se hizo daño al marcar el único gol del partido de Nations League contra Turquía. Recibió atención sobre el césped, regresó y volvió a sentir molestias antes de abandonar el encuentro.



La Federación Francesa habló primero de una lesión en un tendón de la rodilla. Tras pruebas en Madrid, el diagnóstico quedó definido como una hiperextensión de la cápsula posterior. El parte definitivo sustituyó así la descripción inicial.

El calendario sigue abierto

Real Madrid no comunicó un plazo concreto de recuperación. El 1 de octubre, el club informó que Mbappé continuaba con su proceso de recuperación, por lo que no había regresado al trabajo normal del grupo.



El siguiente partido del Madrid está previsto para el 10 de octubre frente al Villarreal en el Bernabéu. Esa fecha funciona como primera referencia, pero no como garantía de disponibilidad.



Antes de saber si podrá reaparecer, hay varios indicadores más útiles que una estimación:

● Vuelta parcial o completa al entrenamiento colectivo;

● Presencia en la convocatoria

● Minutos previstos por el cuerpo técnico

● Participación en ejercicios con balón

● Ausencia de nuevas molestias al aumentar la carga.

● El Madrid pierde a su principal referencia de gol



La lesión llega después de un inicio fuerte de temporada. Mbappé había marcado cinco goles en cinco partidos con el Real Madrid, con cuatro tantos en LaLiga y uno en la Champions.



Su ausencia cambia la distribución ofensiva. Sin él, José Mourinho debe repartir remates, movimientos al espacio y responsabilidad en el área entre otros atacantes. También puede modificar quién ejecuta penaltis.



Para los mercados previos, el nombre de Mbappé pesa menos que su estado real. Si vuelve con restricciones de minutos, una cuota de goleador necesita interpretarse de manera distinta a si aparece como titular sin limitaciones. El mismo principio vale para totales de goles o resultado: el parte médico es una pieza más, no una predicción automática.

Villarreal será el primer control

El partido del 10 de octubre concentra la atención porque será la primera cita del Real Madrid después del parón. Hasta entonces, cualquier lectura debe actualizarse con los entrenamientos y la convocatoria.



Una recuperación favorable puede devolver a Mbappé al once; una evolución más lenta puede retrasar su regreso sin implicar un problema adicional. El club mantiene el diagnóstico abierto a la evolución.



En una situación así, conviene no aumentar una apuesta solo porque una noticia médica parezca favorable. Fijar de antemano cuánto dinero se destina al partido ayuda a mantener la misma referencia aunque cambien las cuotas o aparezca una actualización tardía.

La próxima señal llegará desde el entrenamiento