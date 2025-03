Mascherano explica por qué no jugó Messi con Inter Miami en Houston ¿cuándo regresa?

“Con respecto a Leo, Leo no ha tenido ninguna lesión, obviamente con el correr de los partidos ha sentido el cansancio, ha tenido sobrecarga, por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston”, dijo Mascherano.

“Ya hemos tenido algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. No queremos, algunos estarán de acuerdo y otros no, por eso me trajeron”, añadió con una sonrisa.

Messi no jugó el partido que el Inter Miami ganó por 4-1 en Houston el último domingo.

El argentino marcó dos goles y dio dos asistencias en los tres partidos disputados este año.

“La probabilidades son como el resto de jugadores, vamos a ver qué decisión tomamos mañana, a día de hoy todavía no tengo confirmado cien por cien el equipo”, aseguró Mascherano al referirse a las opciones de ver a Messi de titular contra el Cavalier.