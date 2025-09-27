Marathón y Victoria igualan en un partidazo en el Yankel Rosenthal

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón de Pablo Lavallén no pudo y terminó igualando 2-2 ante un sorprendente Victoria por la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Yankel Rosenthal.
En un partidazo en una calurosa tarde en la ciudad industrial del país, los 'verdolagas' buscaron quedarse con el triunfo, estuvieron ganado dos veces, pero en ambas se lo igualó el conjunto 'jaibo'.
Muy temprano en el partido apareció un centro desde la izquierda de Jaylor Fernández para que en el área llegara para hacerle un leve desvío Nicolás Messiniti y así mandarla al fondo.
Parecía que se le venía la tarde a los comandados por Jhon Jairlo López, pero le dieron espacio a Allan Banegas que entró solo a un cuarto de cancha y soltó derechazo donde César Samudio solo adornó el tanto.
Los ataques fueron permanentes, cuando mejor lo hacían los de La Ceiba, los 'esmeraldas' consiguieron un tiro de esquina que fue aprovechado por Román Rubilio Castillo que de chilena la mandó a guardar en su debut con la camisa del Marathón.
Fue hasta la segunda parte que el Victoria logró el gol que le diera el empate y poder llevarse ese punto, tras pase de Avner Portillo a Walter Martínez que contró, se metió al área y de derecha cruzó el espacio que tenía cubierto Samudio y así irse a la esquina a celebrar.
El partido tuvo un leve bajón luego de la expulsión de Elvin Casildo que se bajó a Alexy Vega cuando se perfilaba solo en el área rival y el árbitro José Javier Valladares no lo perdonó y lo expulsó.
También el Marathón se quedó con un hombre menos, André Orellana salió del campo al ser expulsado por cometerle falta a Carlos Bernárdez que en velocidad se escapaba solo.
Alineaciones
Marathón: 23- César Samudio, 4- Javier Rivera, 6- André Orellana, 27- Iván Anderson, 3- Kenny Bodden; 5- Francisco Martínez, 10- Damin Ramírez, 7- Isaac Castillo, 54- Jaylor Fernández; 11- Nicolás Messiniti y 79- Rubilio Castillo.
Victotoria: 1- Humberto Acevedo; 27- Wisdom Quayé, 28- Ángel Barrios, 16- Avner Portillo, 3- Pablo Cacho; 5- Allan Banegas, 20- Rodolfo Espinal, 10- Walter Martínez, 29- Óscar Suazo; 38- Luis Hernández y 9- Daniel Delgadillo.