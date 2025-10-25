Marathón vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido HOY en directo

San Pedro Sula, Honduras.- La pelota sigue rodando en el torneo Apertura de la Liga Nacional y los corazones volverán a vibrar con los emocionantes clásicos que trae la jornada 16, una fecha que promete emociones y reencuentros, como el que protagonizarán las “Águilas Azules” que enfrentarán a su goleador histórico. El verde feudo del estadio Yankel volverá a ser escenario de un partidazo. El Monstruo Verde, segundo lugar del torneo, recibirá esta tarde (3:00 p.m.) al Motagua, equipo urgido de escalar posiciones y que busca reivindicarse tras la derrota sufrida ante el Cartaginés el pasado martes por Copa Centroamericana.

Este duelo será especialmente emotivo para Rubilio Castillo, quien enfrentará a su exequipo tras una salida polémica. “Es un partido muy especial para mí. Estoy eternamente agradecido con Motagua y con cada uno de sus miembros. Me llevo bien con muchos compañeros y los voy a enfrentar. Será un espectáculo especial, pero cuando pite el árbitro defenderé los colores del Marathón, siempre con respeto a la afición de Motagua que me abrió las puertas”, expresó el delantero, autor de 141 goles en la Liga Nacional. Y añadió: “Le tengo gran respeto a la institución azul. Lo que hice allí no se olvida de la noche a la mañana. Veremos qué pasa y si celebro o no, será con respeto, buscando siempre lo mejor para mí, mi familia y para el Marathón”, reconoció Castillo.

El resto de la jornada la completarán Choloma ante Juticalpa, hoy a las 5:15 p.m. en el estadio Rubén Deras. Ambos equipos vienen de caer el fin de semana y, si quieren meterse a la liguilla que cada vez se acerca más, deberán apretar el paso y sumar puntos. Más tarde, a las 7:30 p.m., el Victoria recibirá a los Lobos UPNFM en el estadio Ceibeño, en un duelo clave para salir del fondo. Por su parte, el descanso terminó para los Potros del entrenador Reynaldo Tilguath, quienes buscarán retomar el ritmo ante el Génesis, en el partido programado para mañana a las 3:00 p.m. Y el clásico entre Olimpia y Real España.

Hora y canal dónde ver el partido Marathón vs Motagua