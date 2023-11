Marathón anhela estar en semifinales luego de ganarle al Génesis

“Si no se sufre no es Marathón”, es una de las frases que mencionan siempre los marathones y este sábado no fue la excepción en el encuentro realizado en Comayagua.

Génesis sometió a los verdolagas, pero no estuvieron finos de cara a la portería y a eso se le agrega que el club sampedrano tiene un arquero formidable, el caso de César Samudio.